Протеже Жириновского, осуждённый за заказное убийство, хочет выйти по УДО — SHOT

Протеже Владимира Жириновского бывший депутат ЛДПР Виктор Загородников, осуждённый за заказное убийство прокурора Братска, решил попытаться выйти на свободу. По данным SHOT, он подал заявление на условно-досрочное освобождение, ссылаясь на проблемы со здоровьем.

По данным СМИ, в колонии Загородников в последнее время постоянно жалуется на состояние. У него на руках целый пакет медицинских заключений, который уже приложен к ходатайству на УДО. Сейчас он отбывает 20-летний срок и провёл за решёткой 17 лет.

История, за которую он оказался в тюрьме, громкая и показательная. Загородникова задержали в 2008 году по делу о заказном убийстве прокурора города Братска Александра Синицына. Прокурора подкараулили у его дома ещё в 1999 году и выстрелили в грудь. Он занимался самыми резонансными делами в городе, серьёзно мешая местной преступности. Тогда в Братске активно действовало одноимённое ОПГ, и Синицын, по сути, был для них главным препятствием.

Подозреваемых по этому убийству нашли спустя несколько лет. Среди фигурантов оказались экс-начальник УВД Братска Владимир Утвенко, экс-депутат городской думы Вадим Моляков и депутат ЛДПР Виктор Загородников. Все трое, по данным следствия, были активными участниками братской ОПГ и организовали расправу над прокурором. Жизнь Синицына заказчики оценили в 1,5 млн рублей. Ещё пятеро причастных к этому убийству к тому моменту уже отбывали сроки за другие преступления.

Задержание депутатов и силовика по делу об убийстве прокурора стало тогда настоящим скандалом. Владимир Жириновский лично вступился за однопартийца. Он публично заявлял, что уголовное дело против куратора иркутского отделения ЛДПР — это попытка повлиять на выборы в регионе не в пользу партии. Ради Загородникова Жириновский даже обращался к Александру Бастрыкину, однако эти попытки не сработали.

В итоге суд признал Загородникова и других членов ОПГ виновными. Их приговорили к реальным срокам по статьям «Убийство» и «Бандитизм».

Решение об УДО теперь будет зависеть от суда.