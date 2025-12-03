Частицу Вечного огня из Рязани привезли в Лесной и зажгли в обновлённом парке

В посёлке Лесной Шиловского района завершили работы по благоустройству парка Победы. Об окончании реконструкции сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Рязанской области. Для местных жителей это одно из главных мест, куда приходят и отдохнуть, и вспомнить тех, кто не вернулся с войны.

В парке обновили практически всё, что бросается в глаза с первых шагов. Покрасили памятник, барельеф, забор и стоящую рядом пушку. Привели в порядок дорожки и тротуары: их заново заасфальтировали, чтобы по аллеям можно было спокойно пройти с коляской или прогуляться вечером. Появились новые лавочки и современное освещение.

Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ему в небольших населённых пунктах вроде Лесного меняется не только вид улиц, но и качество жизни — люди получают ухоженные, продуманные общественные пространства вместо заброшенных уголков.

В конце осени в обновлённом парке устроили торжественное открытие. Главным моментом стало зажжение Вечного огня. К мемориалу заранее доставили частицу пламени, взятую от Вечного огня на площади Победы в Рязани. Таким образом Лесной символически связали с областным центром и общим для всех мест памяти.

Церемонию зажжения доверили тем, кто о войне знает не понаслышке и тем, кто только растёт на этих примерах. Вечный огонь в Лесном зажгли участник СВО Александр Зубков и юнармеец Лесновской средней общеобразовательной школы Максим Самарин.