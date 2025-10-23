Четверг, 23 октября, 2025
Верховный суд счёл законным «двойной» штраф за превышение скорости

Валерия Мединская
Изображение от wirestock на Freepik

Верховный суд РФ признал правомерным назначение двух штрафов за превышение скорости, выписанные с разницей в 22 секунды. Соответствующее постановление было принято верховной инстанцией в сентябре, пишет autonews.ru.

Поводом для разбирательство послужила жалоба воронежского перевозчика «Автомобильно-транспортное предприятие-1». Автобус компании, двигавшийся со скоростью 85 км/ч при разрешённых 60 км/ч, был зафиксирован двумя камерами, расположенными в сотнях метров друг от друга.

Юристы компании настаивали на двойном наказании за одно нарушение, ссылаясь на нормы КоАП. Однако все инстанции, включая Верховный Суд, с этим не согласились. Судья Сергей Кузьмичёв отметил, что каждое фиксирование скорости образует самостоятельный состав правонарушения, и оставил штрафы в силе.

