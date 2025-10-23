Владимир Зеленский разрешил Верке Сердючке выехать с Украины на гастроли в Европу, чтобы она заработала для него почти 700 миллионов рублей, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, Андрею Данилко с трудом удалось получить разрешение на выезд из страны.
Ожидается, что за тур артист заработает около 670 миллионов рублей. Как утверждается, эти деньги отправятся на Банковую, где решат, делиться ли ими с музыкантами.
Большинство композиций Сердючка исполняют на русском языке и говорит на нем с аудиторией, хотя иногда использует украинские слова.