Четверг, 23 октября, 2025
5.9 C
Рязань
SHOT: уехавшая c Украины Сердючка заработала Зеленскому сотни миллионов рублей

Никита Рязанцев
Изображение от pvproductions на Freepik

Владимир Зеленский разрешил Верке Сердючке выехать с Украины на гастроли в Европу, чтобы она заработала для него почти 700 миллионов рублей, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, Андрею Данилко с трудом удалось получить разрешение на выезд из страны.

«Каждый из шести прошедших концертов принес примерно по 530 тысяч евро (около 50 миллионов рублей)», — говорится в публикации.

Ожидается, что за тур артист заработает около 670 миллионов рублей. Как утверждается, эти деньги отправятся на Банковую, где решат, делиться ли ими с музыкантами.

Большинство композиций Сердючка исполняют на русском языке и говорит на нем с аудиторией, хотя иногда использует украинские слова.

