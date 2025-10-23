Подоляка объяснил, что на самом деле стоит за заявлениями Трампа о России

Блогер и политический обозреватель Юрий Подоляка в своём телеграм-канале «Мир сегодня с Юрием Подолякой» прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа, которые вызвали широкий резонанс в СМИ. По его словам, действия американского лидера следует рассматривать не как демонстрацию жёсткости по отношению к России, а как попытку сохранить политический баланс.

Отмена встречи с Путиным

Трамп отказался от запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, пояснив, что не видит возможности достичь прогресса в переговорах о мире на Украине. При этом он заявил, что «дверь для диалога» остаётся открытой. Подоляка считает, что подобное решение не является ударом по Москве — напротив, Россия сегодня не заинтересована в перемирии, если оно не будет соответствовать её условиям.

Санкции без последствий

Американский президент объявил о введении ограничений против двух российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла». Новые меры запрещают американским корпорациям участвовать в их коммерческих проектах. По оценке Подоляки, эти санкции не нанесут серьёзного ущерба: они не касаются покупателей российской нефти и, следовательно, не создают реальных рисков для экспорта.

Эксперт отметил, что такие меры скорее носят символический характер и позволяют Трампу продемонстрировать избирателям решимость в отношении Москвы. В то же время заявления Вашингтона спровоцировали рост мировых цен на нефть, что частично компенсировало возможные потери для России.

Заявления о линии фронта и вооружении

Комментируя тему возможного использования дальнобойного оружия по территории России, Подоляка напомнил, что Трамп уже уточнил свою позицию. По его словам, президент США дал понять, что речь идёт о вооружении европейского производства, а поставки американских «Томагавков» Киеву он не разрешил.

Кроме того, заявление Трампа о поддержке приостановки боевых действий на текущей линии боевого соприкосновения свидетельствует о его согласии с европейским подходом — фактически, о готовности США отойти на второй план в украинском конфликте.

«Умыв руки», но сохранив пространство для манёвра

По мнению Подоляки, совокупность этих шагов показывает, что Трамп фактически дистанцировался от активного участия в украинской повестке. Он выполняет формальные обещания, избегая резких решений, и демонстрирует готовность вернуться к переговорам, когда обстановка изменится.

«Трамп спрыгнул со всех своих обещаний и попросту умывает руки. Мол, воюйте, как можете дальше без меня», — пишет блогер. При этом у американского президента остаётся «немало тем для диалога с Россией», если ситуация позволит.

Подоляка напомнил, что Трамп известен непредсказуемыми шагами в политике, поэтому пауза во взаимодействии с Москвой может оказаться недолгой.