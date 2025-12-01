Новогодняя столица-2026
Через 20 лет машины в России будут стоить как квартира в Москве — автоэксперт Кабанов

Анастасия Мериакри

Через два десятилетия стоимость автомобилей в России достигнет уровня цен на московские квартиры. Об этом сообщил автоэксперт Кабанов во время обсуждения последствий введения повышенного утильсбора в интервью «Постньюс».

Кабанов отметил, что машины, которые сейчас стоят около 1,5 миллиона рублей, через несколько десятилетий будут продаваться по цене около 13 миллионов рублей из-за введения новых тарифов и сборов. Он также рекомендовал россиянам не откладывать покупку автомобиля, опасаясь, что позже они могут вообще не иметь возможности его приобрести.

Эксперт советует приобретать автомобили с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, так как на них действуют льготы.

«Сейчас такое время, когда тянуть не стоит и [надо] покупать при первой возможности», — сказал Кабанов.

С 1 декабря 2025 года в России вступят в силу новые правила утилизационного сбора, которые отменят льготы для частных лиц на ввоз автомобилей с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. За такие машины гражданам придется платить по ставкам, предназначенным для коммерческих организаций, что может достигать нескольких миллионов рублей.

Темы

Транспорт и дороги

Названы сроки ремонта улицы Семинарской в Рязани

Жители Рязани выразили недовольство состоянием дорог после посадки деревьев на улице Семинарской.
Происшествия

Труп женщины обнаружили на остановке в Горроще в Рязани — соцсети

Очевидцы сообщили, что на скамейке на остановке возле Полетаевского рынка нашли женщину без сознания.
Происшествия

В 2025 году 45 рязанцев лишились водительских прав по медицинским причинам

В течение 2025 года прокуратура направила в суд 63 иска о прекращении действия водительских прав у лиц с медицинскими противопоказаниями.
Новости кино и ТВ

Андрей Максимов в «УТРО.ТНТ» рассказал о своем актерском пути 

По словам актера, после выхода сериала «Фишер», он столкнулся с волной хейта — настолько убедительным оказался образ. 
Все события Рязани и области

Палеонтологи расскажут о важных археологических находках, сделанных на Рязанской земле

Программа мероприятий включает интерактивные лекции, творческие выставки, дискуссии, показы научно-популярных фильмов и встречи с палеонтологами из Москвы и Рязани.
Общество

Рязанская студентка прошла в финал международного конкурса «Профессионалы»

Мария успешно прошла отборочный этап и теперь представляет Рязанскую область в компетенции «Кондитерское дело».
Медицина

Диагностическое обследование ко Дню матери прошли 135 человек, у 6 обнаружены подозрения на онкологию

В ходе визита они получили консультации специалистов и прошли диагностические обследования.
Администрация

В Рязанской области действует более 1500 волонтерских организаций

В этом году в Рязани прошел городской конкурс волонтерских отрядов под названием «Рязань – территория добра 2025».

