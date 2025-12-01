Через 20 лет машины в России будут стоить как квартира в Москве — автоэксперт Кабанов

Через два десятилетия стоимость автомобилей в России достигнет уровня цен на московские квартиры. Об этом сообщил автоэксперт Кабанов во время обсуждения последствий введения повышенного утильсбора в интервью «Постньюс».

Кабанов отметил, что машины, которые сейчас стоят около 1,5 миллиона рублей, через несколько десятилетий будут продаваться по цене около 13 миллионов рублей из-за введения новых тарифов и сборов. Он также рекомендовал россиянам не откладывать покупку автомобиля, опасаясь, что позже они могут вообще не иметь возможности его приобрести.

Эксперт советует приобретать автомобили с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, так как на них действуют льготы.

«Сейчас такое время, когда тянуть не стоит и [надо] покупать при первой возможности», — сказал Кабанов.

С 1 декабря 2025 года в России вступят в силу новые правила утилизационного сбора, которые отменят льготы для частных лиц на ввоз автомобилей с двигателями мощнее 160 лошадиных сил. За такие машины гражданам придется платить по ставкам, предназначенным для коммерческих организаций, что может достигать нескольких миллионов рублей.