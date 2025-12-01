Новогодняя столица-2026
Названы сроки ремонта улицы Семинарской в Рязани

Анастасия Мериакри
Жители Рязани выразили недовольство состоянием дорог после посадки деревьев на улице Семинарской. Их жалобы появились в комментариях под постами в телеграм-канале губернатора Павла Малкова.

В ответ на это в городской администрации Рязани сообщили, что в курсе проблем с дорожным покрытием на Семинарской улице. В настоящее время городские службы завершают ремонтные работы на улице Горького, после чего приступят к восстановлению Семинарской.

«Бригады приступят к устранению оставшихся ям и неровностей на ул. Семинарской в декабре», — уточнили в мэрии.

