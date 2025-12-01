«Испытала стыд»: Симоньян рассказала, за что на нее накричали в больнице

Журналистка Маргарита Симоньян рассказала в эфире телеканала « Россия 1 », что летом на нее с 12-летней дочерью накричали в больнице.

Она уточнила, что тогда была в путешествии с семьей. Неприятный инцидент произошел в регистратуре одной из больниц.

«Женщины в регистратуре орали так на меня и ребенка. На меня очень давно никто не орал. Я от этого отвыкла. Вот просто орали», — поведала Симоньян.

Главред RT и медиагруппы «Россия сегодня» уточнила, что вскоре ее узнала одна из сотрудниц. Она попросила журналистку передать главе Минздрава Михаилу Мурашко, что «им не платят за то, чтобы они нормально разговаривали».

Симоньян добавила, что испытала стыд из-за этой ситуации, поскольку у нее нет нужды, в отличие от женщины из регистратуры, которой «платят, вероятно, 18 тысяч рублей».