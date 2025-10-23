Рязанская группа перевоплотилась в Serebro в шоу «Ярче звёзд» на ТНТ

В эту субботу на ТНТ вышел третий выпуск нового сезона проекта «Ярче звёзд» (16+) — музыкального шоу перевоплощений, которое на одной сцене собирает самых талантливых вокалистов, искусных пародистов и прирожденных артистов. В новой серии зрители ТНТ увидели выступления не сольных артистов, а целых групп — «Иванушки Int», Backstreet Boys, Spice Girls и Serebro.

Музыкальное трио из Рязани «Пле!ЯДА», в составе которой молодые и талантливые девушки Алина Галкина, Даниэла-София Чернякина и Яна Комкова, исполнило хит группы Serebro «Мама Люба».

«У меня есть любимицы. И я их сразу заприметила», — оценила выступление наших землячек Дарья Блохина. К ней также присоединился Алексей Чумаков, отдав свой голос за «Пле!ЯДУ». Так как две группы набрали равное количество баллов, решить, кто проходит во второй этап, предстояло участницам «Интриги» — выбор пал на «Пле!ЯДУ».

Алина Галкина: «Обожаю Serebro. Для меня они идеал раскрепощенности и сексуальности. По этой причине хотелось попробовать перевоплотиться именно в них».

Даниэла-София Чернякина: «Все образы были достаточно яркие, и каждый из них индивидуален. Самое интересное заключается в том, что перевоплощение оказалось труднее, чем думаешь. Люди хорошо знают голоса знаменитостей, и повторить точь-в-точь — довольно сложный вызов. Но мы справились, а это уже достижение и шаг вперёд!»

Яна Комкова: «В юности мне нравилась группа Serebro. Когда появилась возможность попасть на шоу, я сразу поняла, что хочу почувствовать себя частью этой группы. Несмотря на то, что перевоплотиться было не простым занятием, я считаю, что мы справились».

На втором этапе девушки исполнили песню «Мало тебя» в образе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Екатерины Кищук, набрав 66 голосов от зрителей, и, к сожалению, покинули шоу.