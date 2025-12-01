Новогодняя столица-2026
Павел Малков прокомментировал новые инвестиции в животноводство Рязанской области

Рязанской области выделят дополнительные средства в размере почти 3 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства. Соответствующее решение было принято Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

Как проинформировал председатель комитета Госдумы, депутат от региона Андрей Макаров, субсидия в сумме 2 млн 990,6 тыс. рублей на развитие геномной селекции поступит в область в текущем году. На эти средства планируется провести исследование 1100 голов племенного молодняка КРС. Это позволит выявить генетические аномалии и определить гены, отвечающие за высокую продуктивность животных.

«Наш Президент В.В. Путин назвал развитие селекции вопросом суверенитета России. Потенциал для дальнейшего развития отрасли, учитывая наши ресурсы, очень большой. Для реализации задачи критически важно укрепить позиции и добиться независимости в такой чувствительной сфере, как племенной фонд. Это основа агропромышленного комплекса, база для роста производительности российских сельскохозяйственных компаний и ферм», – подчеркнул Андрей Макаров.

Губернатор Павел Малков акцентировал, что в рязанских хозяйствах уже ведется серьёзная племенная работа.

«Еще недавно высокоудойных коров в регион приходилось завозить из-за границы. Но теперь племенное животноводство вышло на качественно новый уровень: не только удовлетворяет потребности Рязанской области, но и позволяет направлять скот за его пределы. К примеру, в этом году мы отправили свыше ста голов породистого молодняка крупного рогатого скота в Казахстан. Развитие племенного животноводства – очень перспективное направление», – сказал Павел Малков.

