Рязанской области выделят дополнительные средства в размере почти 3 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства. Соответствующее решение было принято Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.
Как проинформировал председатель комитета Госдумы, депутат от региона Андрей Макаров, субсидия в сумме 2 млн 990,6 тыс. рублей на развитие геномной селекции поступит в область в текущем году. На эти средства планируется провести исследование 1100 голов племенного молодняка КРС. Это позволит выявить генетические аномалии и определить гены, отвечающие за высокую продуктивность животных.
Губернатор Павел Малков акцентировал, что в рязанских хозяйствах уже ведется серьёзная племенная работа.
Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки.
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют.
Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Экстрасенс Аделина Панина заявила, что СВО завершится уже к весне и мирные соглашения станут выгодны России. Но до этого Киев устроит ряд опасных провокаций. Вот что она предсказывает о финале конфликта.