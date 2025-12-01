Интернет накрыла волна обсуждений. Поводом дстало загадочное заявление, связанное с именем знаменитого провидца Вольфа Мессинга.

В Сети всплыло секретное пророчество. Якобы его много лет скрывали под грифом «совершенно секретно» в архивах КГБ. Этот материал уже увидели больше четырёх миллионов человек. Согласно ему, незадолго до смерти Мессинг оставил запечатанное письмо. На нём стояла личная печать генсека Леонида Брежнева. Конверт вскрыли только недавно. Содержание послания поражает: оно описывает события 2026 года, которые могут перевернуть судьбу человечества. Более того, провидец якобы указал на конкретную дату, когда мир может оказаться на пороге серьёзного выбора. И если верить этому, наступит она уже совсем скоро…

«Человек с голубыми глазами» решит судьбу человечества 26.02.2026

Главным действующим лицом пророчества стал некий «человек с голубыми глазами». Именно он 26 февраля 2026 года должен будет сделать выбор между войной и миром.

В тексте утверждают, что от этого решения зависит, наступит ли вообще 2027 год. «В этот день произойдет событие, которое заставит содрогнуться весь мир», — гласит цитата из якобы рассекреченных бумаг.

Но это ещё не всё. Провидец предсказал схождение трёх великих сил. Он обозначил их символами: орёл (США), дракон (Китай) и медведь (Россия) Однако на этом фоне появится и четвёртая, тайная сила. Это «те, кто владеет золотом и информацией». Сила без родины, но правящая целыми странами. Её целью будет столкнуть остальных в глобальном противостоянии.

Кометa-предвестник и молчание мира накануне катастрофы

Вестником великих перемен станет внезапное появление на небе огромной кометы. В пророчестве уточняется: за неделю до рокового дня Земля «содрогнётся там, где было спокойно 1000 лет». А за сутки до события мир погрузится в тишину. Всё из-за глобального сбоя всех систем связи.

Конечно, подобное громкое заявление не могло не вызвать реакции экспертов. Таролог Александр Кинжинов в интервью aif выразил сомнение относительно подлинности документа. Он заявил, что Вольф Мессинг, безусловно, был сильным экстрасенсом, но не прорицателем. При этом он добавил, что будет с интересом наблюдать за тем, что же действительно случится 26 февраля 2026 года.

Ещё более категорично высказался историк и биограф Мессинга Вадим Эрлихман. Он прямо назвал пророчество фейком. По его словам, эту историю выдумали буквально месяц назад. Все подобные предсказания создаются незадолго до названной даты, иначе они никому не будут интересны. Историк подчеркнул, что Мессинг никогда не занимался политическими прогнозами.

Дату 26.02.2026 называли другие провидцы: эпохальные перемены грядут

Любопытно, что о важности даты 26 февраля 2026 года говорил не только анонимный источник. Член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический поделился своей историей. Ещё в 2012 году, находясь в буддийском монастыре в Индии, он слышал о грядущих событиях от одного монаха. Тот особо отмечал, что 2026 год станет очень важным и интересным для России, а 26 февраля будет днём особых событий.

Здесь же нельзя не вспомнить недавний прогноз известного российского астролога Светланы Драган. Она если и не называла конкретных дат, то указывала на февраль 2026 года (третью его декаду) как на важный период, который изменит ход мироздания.

— Все старые программы и алгоритмы начнут стираться и уходить. И думаю, что ближе к весне и к тёплому лету начнутся революционные мировые движения. Мы столкнёмся с тем, что старые устои и лидеры, которые создавали агрессивный настрой, начнут сдавать позиции. Это всё будет гибельно для многих европейских стран в том числе, — заявляла она в интервью.

Так загадочная дата обрастает новыми подробностями. С одной стороны — вирусное «рассекреченное» пророчество, набравшее миллионы просмотров и реакций. С другой — жёсткая критика экспертов, считающих его искусной подделкой. Но есть и третья сторона. Несколько экспертов указывают на то, что в грядущем феврале может случиться что-то эпохальное не только для нашей страны, но и для мира в целом. Сойдутся ли в 2026 году силы орла, дракона и медведя? Появится ли комета? И действительно ли судьбу мира будет решать человек с голубыми глазами? Об этом мы узнаем в ближайшем будущем после наступления Нового года.