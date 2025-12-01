Суд в Рязани отправил в колонию группу из 14 онлайн‑наркоторговцев

Суд поставил точку в уголовном деле, которое расследовали следователи УМВД по Рязанской области. Доказательств оказалось достаточно, чтобы признать виновными сразу 14 человек — участников нелегального интернет‑магазина по продаже наркотиков. Речь идёт не о разовых «закладчиках», а о полноценной криминальной структуре.

Следствие вменило фигурантам участие в организованном преступном сообществе по ч. 2 ст. 210 УК РФ. Плюсом — сразу несколько эпизодов, связанных с покушением на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах: ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Реклама

Участников наркогруппировки задержали в 2023 году. Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области вместе с коллегами из ГУНК МВД России. По данным следствия, в схему были вовлечены жители Рязани и Московской области в возрасте от 20 до 48 лет. Среди них — три женщины и двое граждан одной из стран Северной Африки. Шестеро уже успели побывать в роли подсудимых раньше: у них за плечами судимости за другие преступления.

По версии следствия, вся эта команда работала под руководством анонимных кураторов интернет‑наркомагазина. Люди «сверху» оставались в тени, а на местах исполняющие занимались логистикой и грязной работой. Участники схемы перевозили крупные партии наркотиков, делили их на более мелкие дозы и отправляли в «поля» для закладок. Сбыт шёл бесконтактным способом сразу в восьми регионах: Рязанской, Московской, Псковской, Тверской, Ярославской, Ленинградской, Воронежской и Ростовской областях.

- Новости партнёров - Новости СМИ2

Во время задержаний, личных досмотров, а также при вскрытии тайников и обысках в съёмных квартирах оперативники и следователи изъяли около 5 кг наркотиков. В ход шла и «синтетика», и вещества растительного происхождения.

Сегодня Железнодорожный районный суд Рязани огласил приговор. Всем 14 соучастникам назначили реальные сроки — от 7 до 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях общего или строгого режима, в зависимости от роли каждого в преступной схеме и степени участия в сбыте.

Приговор пока не вступил в законную силу.