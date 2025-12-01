Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
1.5 C
Рязань
Изображение от freepik
Происшествия

Суд в Рязани отправил в колонию группу из 14 онлайн‑наркоторговцев

Алексей Самохин

Суд поставил точку в уголовном деле, которое расследовали следователи УМВД по Рязанской области. Доказательств оказалось достаточно, чтобы признать виновными сразу 14 человек — участников нелегального интернет‑магазина по продаже наркотиков. Речь идёт не о разовых «закладчиках», а о полноценной криминальной структуре.

Следствие вменило фигурантам участие в организованном преступном сообществе по ч. 2 ст. 210 УК РФ. Плюсом — сразу несколько эпизодов, связанных с покушением на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах: ч. 3 ст. 30, ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Реклама

Участников наркогруппировки задержали в 2023 году. Операцию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Рязанской области вместе с коллегами из ГУНК МВД России. По данным следствия, в схему были вовлечены жители Рязани и Московской области в возрасте от 20 до 48 лет. Среди них — три женщины и двое граждан одной из стран Северной Африки. Шестеро уже успели побывать в роли подсудимых раньше: у них за плечами судимости за другие преступления.

По версии следствия, вся эта команда работала под руководством анонимных кураторов интернет‑наркомагазина. Люди «сверху» оставались в тени, а на местах исполняющие занимались логистикой и грязной работой. Участники схемы перевозили крупные партии наркотиков, делили их на более мелкие дозы и отправляли в «поля» для закладок. Сбыт шёл бесконтактным способом сразу в восьми регионах: Рязанской, Московской, Псковской, Тверской, Ярославской, Ленинградской, Воронежской и Ростовской областях.

- Новости партнёров -

Во время задержаний, личных досмотров, а также при вскрытии тайников и обысках в съёмных квартирах оперативники и следователи изъяли около 5 кг наркотиков. В ход шла и «синтетика», и вещества растительного происхождения.

Сегодня Железнодорожный районный суд Рязани огласил приговор. Всем 14 соучастникам назначили реальные сроки — от 7 до 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях общего или строгого режима, в зависимости от роли каждого в преступной схеме и степени участия в сбыте.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Популярные материалы

Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Политика

Москва готовит кульминацию СВО: инсайдеры предсказали жёсткую развязку и «финальную схватку» с Западом

Инсайдеры уверены: украинский конфликт идёт к крайне жёсткому финалу, а мирные переговоры пока откладываются. Россия планирует закрепиться в ДНР, Киев готовит контрудары и делает ставку на большие геополитические сделки. 
Политика

В Госдуме назвали реального кандидата на место президента Украины вместо Зеленского

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный может сменить Владимира Зеленского, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. На фоне коррупционных скандалов и отставки Андрея Ермака позиции просроченного президента Украины слабеют. 
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Умер актёр Вадим Смирнов — «фактурный бандит» из «Убойной силы» и «Антикиллера»

Умер 53‑летний актер Вадим Смирнов, известный по ролям бандитов и телохранителей вместе с братом-близнецом Дмитрием. Его смерть стала неожиданностью для коллег и зрителей — в сети звучат соболезнования и воспоминания.
Политика

Экстрасенс Панина предсказала неожиданный поворот СВО и рассказала, когда ждать финала

Экстрасенс Аделина Панина заявила, что СВО завершится уже к весне и мирные соглашения станут выгодны России. Но до этого Киев устроит ряд опасных провокаций. Вот что она предсказывает о финале конфликта.

Темы

Политика

В Госдуме пообещали полную ликвидацию нелегальных VPN

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор с новыми технологиями продолжит блокировать нелегальные VPN вплоть до их «полной отмены». 
Происшествия

Лобовое ДТП под Рязанью: водитель ВАЗ-2114 погиб, двое пассажиров в больнице

На 477‑м километре трассы Р-132 в Клепиковском районе столкнулись КАМАЗ и ВАЗ-2114. Водитель легковушки погиб на месте, двое пассажиров в больнице. 
Общество

Новый год без долгов: рязанцам дают шанс списать пени за электричество 

«Р-Энергия» запустила в Рязани акцию «Пени, прощайте!»: бытовым абонентам предлагают закрыть долги за электроэнергию до 31 декабря и начать 2026 год без штрафов. Объясняем, что нужно сделать, чтобы пени списали автоматически.
Экология, природа, животные

Рязанка пожаловалась на бродячих собак: власти обещают отловить, стерилизовать и некоторых выпустить обратно

После жалобы жительницы 4-го микрорайона Дашково-Песочни администрация Рязани отчиталась об отлове 443 бездомных собак. Рассказываем, куда звонить, кого забирают с улиц и почему агрессивных животных больше не выпускают в город.
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Пятый сезон «Полярного» стартует на ТНТ: Витя Мясник спасает город и встречает взрослого сына

Сегодня в 20:00 на ТНТ стартует финальный, пятый сезон «Полярного»: Витя Мясник запускает курорт, сталкивается с бандитом из прошлого и внезапно узнаёт о взрослом сыне. 
Общество

Рождение трёх многодетных семей зарегистрировали в торжественной обстановке  Рязани 

В перинатальном центре Рязани три семьи официально стали многодетными: ЗАГС и минздрав провели для них особую церемонию регистрации рождения третьих детей. Рассказываем, кто пришел поздравить родителей и что им пожелали.
Власть и политика

В Рязани депутат Лемдянов поздравил 102‑летнюю труженицу войны Татьяну Смирнову

102‑летнюю ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Смирнову лично поздравил депутат Рязанской городской Думы Александр Лемдянов, привез цветы и подарок.
Новости России

Огненный ад и тактика охвата: российские войска выжигают и душат гарнизоны ВСУ

Под Волчанском российская армия бьёт по позициям ВСУ тяжёлыми огнемётными системами, а на запорожском участке — штурмовые отряды «Днепра» и «Востока» забирают новые кварталы и режут коммуникации противника. Разбираем, где сейчас идёт самый жёсткий бой и зачем наращивают «буферную зону» под Харьковом.

Статьи по теме

Все события Рязани и областиНовости РоссииПроисшествияОбществоПравительствоАдминистрацияКультура и события
Предыдущая статья
Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего
Следующая статья
«Зелёный сад — наш дом» наградил лучших в мире спортсменов-джитсеров