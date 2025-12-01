Новогодняя столица-2026
«Зелёный сад — наш дом» наградил лучших в мире спортсменов-джитсеров

Анастасия Мериакри

В минувшую пятницу строительная компания отметила своё 25-летие. По случаю юбилея «Зелёный сад — наш дом» не только принимал подарки, но и дарил их. Солидные денежные премии были вручены рязанским спортсменам, занимающимся джиу-джитсу. На недавнем Чемпионате, Первенстве и Кубке мира в Таиланде наши ребята в составе Сборной России показали выдающиеся результаты — завоевали 17 медалей разного достоинства.

На юбилее ГК «Зелёный сад — наш дом» чествовали абсолютных победителей: Романа Комарова, Евгению Никифорову, Александру Ёлкину, Павла Межжонова, Егора Гурова (все взяли «золото» Чемпионата мира), Варвару Курбатову (обладательница «золота» Кубка мира). Также у Романа Комарова «серебро» Чемпионата мира, у Евгении Никифоровой «бронза» Чемпионата мира.

Всего на соревнования в Таиланд отправились 38 спортсменов из Рязанской области. Поездка такой многочисленной делегации стала возможной в том числе благодаря спонсорской помощи. ГК «Зелёный сад — наш дом» считает большой честью для себя поддерживать талантливых и перспективных спортсменов нашего региона.

