Лобовое ДТП под Рязанью: водитель ВАЗ-2114 погиб, двое пассажиров в больнице

Вечером 28 ноября в Клепиковском районе произошла тяжёлая авария. Примерно в 21:46 на 477‑м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» столкнулись грузовик и легковая машина. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, участниками ДТП стали «КАМАЗ» под управлением 45-летнего жителя Рязанской области и ВАЗ-2114, за рулём которого находился 48-летний житель Белгородской области.

Удар оказался смертельным для водителя легковушки. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. В машине вместе с ним ехали двое пассажиров. Это 45-летняя женщина и 62-летний житель Рязанского района. Оба получили травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.