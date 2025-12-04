Ветераны СВО получают современные технические средства реабилитации для активной жизни

Рязанский ветеран Специальной военной операции Илья Булавкин уверен: спорт стал неотъемлемой частью его жизни. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли Илье поверить в свои силы и открыть для себя лыжные гонки.

Будучи десантником и участником Парада Победы 2009 года, он не остался в стороне после объявления частичной мобилизации. Илья самостоятельно обратился в военкомат и заключил контракт с Министерством обороны РФ.

При выполнении боевых задач военнослужащий получил тяжёлое ранение и несколько месяцев провёл на лечении в госпиталях.

После возвращения в Рязань фонд помог ветерану с оформлением документов и льгот, а также пригласил его на Кубок «Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске. Там Илья одержал победу, завоевав две золотые медали — в биатлоне и лыжных гонках на сидячей коляске.

Этот успех определил дальнейший путь героя — благодаря поддержке фонда Илья получил специализированную спортивную коляску, лыжи и комплект адаптивной одежды для занятий спортом.