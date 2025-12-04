Новогодняя столица-2026
Четверг, 4 декабря, 2025
2.5 C
Рязань
Общество

Ветераны СВО получают современные технические средства реабилитации для активной жизни

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Рязанский ветеран Специальной военной операции Илья Булавкин уверен: спорт стал неотъемлемой частью его жизни. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогли Илье поверить в свои силы и открыть для себя лыжные гонки.

Будучи десантником и участником Парада Победы 2009 года, он не остался в стороне после объявления частичной мобилизации. Илья самостоятельно обратился в военкомат и заключил контракт с Министерством обороны РФ.

Реклама

При выполнении боевых задач военнослужащий получил тяжёлое ранение и несколько месяцев провёл на лечении в госпиталях.

После возвращения в Рязань фонд помог ветерану с оформлением документов и льгот, а также пригласил его на Кубок «Защитников Отечества» в Ханты-Мансийске. Там Илья одержал победу, завоевав две золотые медали — в биатлоне и лыжных гонках на сидячей коляске.

- Новости партнёров -

Этот успех определил дальнейший путь героя — благодаря поддержке фонда Илья получил специализированную спортивную коляску, лыжи и комплект адаптивной одежды для занятий спортом.

«Сейчас вот ждём снега, чтобы наконец-то уже самому попробовать лыжи и санки. Уже надо готовиться к следующим соревнованиям, которые пройдут в феврале в Кемерове», — поделился планами ветеран СВО.

Популярные материалы

Политика

Украина сильно пожалеет: стало известно что готовит Россия для «Одесской операции»

Россия может уже в этом году начать «Одесскую операцию» и попытаться полностью отрезать Украину от моря в ответ на атаки по российским танкерам. Военный эксперт Василий Дандыкин описал, какими ударами это могут сделать и какие порты станут первыми целями.
Новости кино и ТВ

«Мне нужна бутылка в день»: как погибла звезда 90-х, бывшая жена Ефремова Ксения Качалина

Актриса Ксения Качалина скончалась в Москве на 55-м году жизни — через десять месяцев после смерти третьей жены Ефремова, Евгении Добровольской. Звезда 90-х, которой когда-то аплодировала Европа, последние годы провела затворницей среди кошек, борясь с алкоголизмом и потеряв связь с дочерью.​
Акценты

Блокировка WhatsApp всё ближе. Что делать уже сейчас, чтобы не потерять чаты и спокойно переехать, например в MAX

Депутаты всё громче говорят, что блокировка WhatsApp в России — лишь вопрос времени, а на фоне уязвимостей и статуса компании-владельца мессенджер выглядит всё опаснее. Пока сервис ещё работает, есть шанс за пару вечеров сохранить важные чаты, контакты и без паники перебраться в MAX или другой запасной мессенджер — рассказываем, какие шаги лучше сделать уже сейчас.
Новости России

Приезжая женщина в Ярославле прессует учителя, в дело вмешался глава СК Бастрыкин

В Ярославле приезжая женщина угрожает учителю из‑за оценок своей дочери, а местные жалуются на бездействие полиции. После шума в соцсетях глава СК потребовал возбудить уголовное дело — вот что известно.
Новости России

Верка Сердючка остановила концерт ради неожиданного заявления о СССР

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка,...

Темы

Общество

Павел Малков дал новые поручения по благоустройству и партийной учёбе

На личной встрече с жителями в общественной приёмной «Единой России» губернатор Рязанской области Павел Малков обсудил конкретные шаги по решению вопросов, волнующих граждан.
Все события Рязани и области

Павел Малков прокомментировал новые инвестиции в животноводство Рязанской области

Рязанской области выделят дополнительные средства в размере почти 3 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства.
Общество

Выпускник программы «ГЕРОИ62» возглавит военно-патриотическую работу в Рязани

Участник второго потока программы «ГЕРОИ62» Евгений Ведяшкин назначен заместителем директора военно-патриотического центра «Зарница».
Общество

Бизнес-игра в Рязани показала, как удвоить продуктивность

Участники второго потока программы «ГЕРОИ62» освоили инструменты повышения эффективности в формате деловой игры, организованной Агентством развития бизнеса.
Культура и события

Билеты на финал Рязанской лиги КВН полностью раскуплены

2 декабря Рязанский Дворец Молодёжи превратится в главную юмористическую площадку региона.
Общество

Рязанская область развивает цифровые сервисы в мессенджере МАХ

Популярность платформы продолжает расти.
Общество

В Рязани продолжается акция «Коробка храбрости» для маленьких пациентов

Ее цель поддержать детей, которые проходят длительное лечение в Рязанской областной детской больнице.
Администрация

В Рязани продолжаются работы по благоустройству

25 ноября в Рязани продолжается активная работа по благоустройству городских территорий.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Милонов нашёл способ легально закрыть «Битву экстрасенсов»
Следующая статья
В Рязани открыли памятник бойцам СВО по программе поддержки местных инициатив