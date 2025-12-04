В Рязани открыли памятник бойцам СВО по программе поддержки местных инициатив

3 декабря, в День Неизвестного Солдата, на территории Богородского кладбища Рязани состоялось памятное мероприятие. В этот день там открыли памятник «Знамя и честь», посвящённый участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автор скульптуры – Лев Львов. Она представляет собой фигуру бойца СВО в камуфляже с оружием в руках. Установка памятника осуществилась благодаря реализации программы поддержки местных инициатив.

В ходе акции прошла заупокойная лития по погибшим воинам, память которых собравшиеся почтили минутой молчания. В исполнении оркестра прозвучал Гимн Российской Федерации. В честь Героев был дан оружейный салют. Торжественным маршем прошли курсанты РГВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова. Состоялось возложение цветов к захоронениям бойцов на Аллее памяти.