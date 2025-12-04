Новогодняя столица-2026
Четверг, 4 декабря, 2025
2.5 C
Рязань
Армия и СВО

В Рязани открыли памятник бойцам СВО по программе поддержки местных инициатив

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

3 декабря, в День Неизвестного Солдата, на территории Богородского кладбища Рязани состоялось памятное мероприятие. В этот день там открыли памятник «Знамя и честь», посвящённый участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба городской администрации.

Автор скульптуры – Лев Львов. Она представляет собой фигуру бойца СВО в камуфляже с оружием в руках. Установка памятника осуществилась благодаря реализации программы поддержки местных инициатив.

Реклама

В ходе акции прошла заупокойная лития по погибшим воинам, память которых собравшиеся почтили минутой молчания. В исполнении оркестра прозвучал Гимн Российской Федерации. В честь Героев был дан оружейный салют. Торжественным маршем прошли курсанты РГВВДКУ им. генерала армии В.Ф. Маргелова. Состоялось возложение цветов к захоронениям бойцов на Аллее памяти.

Популярные материалы

Политика

Украина сильно пожалеет: стало известно что готовит Россия для «Одесской операции»

Россия может уже в этом году начать «Одесскую операцию» и попытаться полностью отрезать Украину от моря в ответ на атаки по российским танкерам. Военный эксперт Василий Дандыкин описал, какими ударами это могут сделать и какие порты станут первыми целями.
Новости кино и ТВ

«Мне нужна бутылка в день»: как погибла звезда 90-х, бывшая жена Ефремова Ксения Качалина

Актриса Ксения Качалина скончалась в Москве на 55-м году жизни — через десять месяцев после смерти третьей жены Ефремова, Евгении Добровольской. Звезда 90-х, которой когда-то аплодировала Европа, последние годы провела затворницей среди кошек, борясь с алкоголизмом и потеряв связь с дочерью.​
Акценты

Блокировка WhatsApp всё ближе. Что делать уже сейчас, чтобы не потерять чаты и спокойно переехать, например в MAX

Депутаты всё громче говорят, что блокировка WhatsApp в России — лишь вопрос времени, а на фоне уязвимостей и статуса компании-владельца мессенджер выглядит всё опаснее. Пока сервис ещё работает, есть шанс за пару вечеров сохранить важные чаты, контакты и без паники перебраться в MAX или другой запасной мессенджер — рассказываем, какие шаги лучше сделать уже сейчас.
Новости России

Приезжая женщина в Ярославле прессует учителя, в дело вмешался глава СК Бастрыкин

В Ярославле приезжая женщина угрожает учителю из‑за оценок своей дочери, а местные жалуются на бездействие полиции. После шума в соцсетях глава СК потребовал возбудить уголовное дело — вот что известно.
Новости России

Верка Сердючка остановила концерт ради неожиданного заявления о СССР

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка,...

Темы

Интересное

Самый неспокойный за 50 лет: почему астрологи так боятся наступления 2026 года

У наступающего года — сложнейший небесный покровитель. И он готовит нам мощнейшие испытания.
Администрация

В Рязани убирают улицы и ремонтируют освещение

Уборка и ремонтные работы проводятся в городе ежедневно.
Интересное

Страшная дата 26.02.2026: её обнаружили в тайных записях Вольфа Мессинга и она не сулит миру ничего хорошего

Если опубликованное в Сети пророчество начнёт сбываться, нас ожидают поистине эпохальные события, масштаб которых мы пока не можем представить.
Общество

В Рязань приехал чемпион Высшей Лиги КВН, чтобы подготовить команды к финальной игре

Александр Юдин играл в составе самарской команды «СОК», является автором многих комедийных проектов.
Интересное

Пророчество Мессинга про 26 февраля 2026 года сулит России нечто судьбоносное

«Человек с голубыми глазами» в этот день решит, что нас ждёт дальше — война или мир.
Интересное

Жириновский знал, каким будет мир после СВО на Украине: «пять столиц» и конец русофобской Европы

Легендарный политик чётко и правдиво предвидел события ближайших десяти лет, благодаря чему мы точно знаем наше будущее.
Интересное

Одесский старец Кукша оставил загадочное пророчество о бедах XXI века: СВО — это ещё не самое страшное

Монах видел наступление «жутких времён». То, что происходило в последние годы, — это только начало масштабной катастрофы.
Общество

Стало известно, почему нет света в Рязани вечером 28 ноября

Официальный комментарий дали энергетики.

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
Ветераны СВО получают современные технические средства реабилитации для активной жизни
Следующая статья
Бурунов и Диброва снялись в первом российском реалити в Индии