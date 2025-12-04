В индийском Джайпуре завершились съёмки телепроекта «Тайный миллионер» (16+) — нового реалити-шоу СТС. Проект снят при поддержке Посольства Индии в Москве и Национальной корпорации развития кино Индии. Формат заявлен как приключенческий детектив с атмосферой тайн и загадок. Звёздным участникам под присмотром ведущего Сергея Бурунова предстояло распутать интриги древнего индийского дворца и в итоге добраться до приза — 10 миллионов рублей.

Сергей Бурунов не скрывает, что съёмки стали для него серьёзным испытанием, хотя и с иронией описывает первые впечатления. Он шутит, что поначалу был «в шоке»: никакого привычного «чая и танцев», только палящее солнце, роскошные дворцы и изысканная кухня. Но затем резко меняет тон и признаётся: впечатления не просто яркие, а буквально ошеломляющие. По словам ведущего, в его жизни случалось разное, но такого опыта ещё не было.

Бурунов выделяет сразу несколько уровней происходящего. Для него это одновременно экспериментальный формат реалити и первая поездка в Индию, которую он называет незабываемой. Он описывает проект как «путешествие-потрясение» и даже шутит, что это новая тема для обсуждения с психологом. Параллельно с основной работой на площадке он успел снять тревел-влог под названием «Бурундийские хроники».

Главной локацией шоу стал дворец Дхулгарх, построенный в 1767 году. Именно там под постоянным прицелом видеокамер предстояло жить участникам проекта. В списке — Полина Диброва, Карина Мурашкина, Владимир Маркони, Юля Гаврилина, Светлана Листова, Владимир Тишко, Алина Астровская, Настя Крайнова, Михаил Стогниенко, Василий Смольный, Александр Волохов, Магомед Исмаилов, Любятинка и Александр Касаткин. Всем им пришлось существовать в условиях, когда личное пространство сведено к минимуму, а любая эмоция становится частью шоу.

Полина Диброва признаётся, что участие в проекте оказалось для неё настоящим испытанием. Она говорит, что впервые сталкивается с подобным уровнем переживаний, напряжения и ответственности. По её словам, она «совсем не умеет врать», поэтому именно такой формат стал серьёзным выходом из зоны комфорта. Для неё реалити — не только игра и борьба за деньги, но и личная попытка перезагрузиться.

Отдельно Диброва отмечает, что участие в «Тайном миллионере» стало для неё способом восстановиться после событий последних месяцев в медиапространстве. Она прямо говорит, что хочет через проект показать, что в реальности она не такая, как её рисует жёлтая пресса. Таким образом, для части участников шоу — это не только авантюрное приключение в индийском дворце, но и шанс переписать собственный публичный образ.

Фото: СТС