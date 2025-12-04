Новогодняя столица-2026
Четверг, 4 декабря, 2025
2.5 C
Рязань
Новости кино и ТВ

Бурунов и Диброва снялись в первом российском реалити в Индии

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В индийском Джайпуре завершились съёмки телепроекта «Тайный миллионер» (16+) — нового реалити-шоу СТС. Проект снят при поддержке Посольства Индии в Москве и Национальной корпорации развития кино Индии. Формат заявлен как приключенческий детектив с атмосферой тайн и загадок. Звёздным участникам под присмотром ведущего Сергея Бурунова предстояло распутать интриги древнего индийского дворца и в итоге добраться до приза — 10 миллионов рублей.

Сергей Бурунов не скрывает, что съёмки стали для него серьёзным испытанием, хотя и с иронией описывает первые впечатления. Он шутит, что поначалу был «в шоке»: никакого привычного «чая и танцев», только палящее солнце, роскошные дворцы и изысканная кухня. Но затем резко меняет тон и признаётся: впечатления не просто яркие, а буквально ошеломляющие. По словам ведущего, в его жизни случалось разное, но такого опыта ещё не было.

Реклама

Бурунов выделяет сразу несколько уровней происходящего. Для него это одновременно экспериментальный формат реалити и первая поездка в Индию, которую он называет незабываемой. Он описывает проект как «путешествие-потрясение» и даже шутит, что это новая тема для обсуждения с психологом. Параллельно с основной работой на площадке он успел снять тревел-влог под названием «Бурундийские хроники».

Главной локацией шоу стал дворец Дхулгарх, построенный в 1767 году. Именно там под постоянным прицелом видеокамер предстояло жить участникам проекта. В списке — Полина Диброва, Карина Мурашкина, Владимир Маркони, Юля Гаврилина, Светлана Листова, Владимир Тишко, Алина Астровская, Настя Крайнова, Михаил Стогниенко, Василий Смольный, Александр Волохов, Магомед Исмаилов, Любятинка и Александр Касаткин. Всем им пришлось существовать в условиях, когда личное пространство сведено к минимуму, а любая эмоция становится частью шоу.

- Новости партнёров -

Полина Диброва признаётся, что участие в проекте оказалось для неё настоящим испытанием. Она говорит, что впервые сталкивается с подобным уровнем переживаний, напряжения и ответственности. По её словам, она «совсем не умеет врать», поэтому именно такой формат стал серьёзным выходом из зоны комфорта. Для неё реалити — не только игра и борьба за деньги, но и личная попытка перезагрузиться.

Отдельно Диброва отмечает, что участие в «Тайном миллионере» стало для неё способом восстановиться после событий последних месяцев в медиапространстве. Она прямо говорит, что хочет через проект показать, что в реальности она не такая, как её рисует жёлтая пресса. Таким образом, для части участников шоу — это не только авантюрное приключение в индийском дворце, но и шанс переписать собственный публичный образ.

Фото: СТС

Популярные материалы

Политика

Украина сильно пожалеет: стало известно что готовит Россия для «Одесской операции»

Россия может уже в этом году начать «Одесскую операцию» и попытаться полностью отрезать Украину от моря в ответ на атаки по российским танкерам. Военный эксперт Василий Дандыкин описал, какими ударами это могут сделать и какие порты станут первыми целями.
Новости кино и ТВ

«Мне нужна бутылка в день»: как погибла звезда 90-х, бывшая жена Ефремова Ксения Качалина

Актриса Ксения Качалина скончалась в Москве на 55-м году жизни — через десять месяцев после смерти третьей жены Ефремова, Евгении Добровольской. Звезда 90-х, которой когда-то аплодировала Европа, последние годы провела затворницей среди кошек, борясь с алкоголизмом и потеряв связь с дочерью.​
Акценты

Блокировка WhatsApp всё ближе. Что делать уже сейчас, чтобы не потерять чаты и спокойно переехать, например в MAX

Депутаты всё громче говорят, что блокировка WhatsApp в России — лишь вопрос времени, а на фоне уязвимостей и статуса компании-владельца мессенджер выглядит всё опаснее. Пока сервис ещё работает, есть шанс за пару вечеров сохранить важные чаты, контакты и без паники перебраться в MAX или другой запасной мессенджер — рассказываем, какие шаги лучше сделать уже сейчас.
Новости России

Приезжая женщина в Ярославле прессует учителя, в дело вмешался глава СК Бастрыкин

В Ярославле приезжая женщина угрожает учителю из‑за оценок своей дочери, а местные жалуются на бездействие полиции. После шума в соцсетях глава СК потребовал возбудить уголовное дело — вот что известно.
Новости России

Верка Сердючка остановила концерт ради неожиданного заявления о СССР

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка,...

Темы

Новости кино и ТВ

Милонов нашёл способ легально закрыть «Битву экстрасенсов»

Депутат Виталий Милонов предложил Минюсту признать эзотерику и шоу «Битва экстрасенсов» экстремистской деятельностью. Он уверен, что программа действует как секта и бьет по тем, кто меньше всего умеет критически мыслить
Транспорт и дороги

В Рязанской области утвердили новый тариф на платные парковки

Автомобилистам в Рязанской области стоит готовиться к более дорогой парковке: правительство подняло предельный тариф до 71,78 рубля в час на региональных, межмуниципальных и местных дорогах.
Медицина

Поликлиника № 6 в Рязани исчезнет как юрлицо, её объединят с госпиталем для ветеранов войн

Поликлинику № 6 в Рязани официально присоединяют к госпиталю для ветеранов войн — он забирает на себя все её права, долги и имущество. Власти обещают, что профиль работы сохранится
Общество

В Спасске построили новый водозаборный узел 

Сначала была пробурена скважина, затем установлена водозаборная башня, а также резервный источник электроснабжения и ограждение. Были организованы подъездные пути, территория благоустроена.
Власть и политика

Рязанцев наградили за заслуги в промышленности, спорте, строительстве, юриспруденции, СМИ и образовании​

Губернатор Рязанской области подписал распоряжение № 476-рг от 2 декабря 2025 года о поощрении жителей региона за трудовые достижения, высокий профессионализм и вклад в развитие области.​
Погода

Магнитная буря G2 накрыла Землю, ученые рассказали, кому сегодня будет тяжело

На Земле сейчас идет магнитная буря уровня G2: ученые уже зафиксировали ночной пик и ждут второй — с 9 до 12 часов. Рассказываем простыми словами, что происходит и стоит ли переживать из‑за шторма.
Новости России

Милонов назвал блокировку Roblox в России вынужденной мерой

Детям закрыли Roblox, и это не случайность: игру заблокировал Роскомнадзор, а в Госдуме называют решение «вынужденной мерой» из‑за угроз для несовершеннолетних. Рассказываем, какие претензии к платформе и что говорит Милонов.
Происшествия

Губернатор Малков высказался о ночной атаке беспилотников на Рязанскую область 

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА. 

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВЗдоровьеПолитика
Предыдущая статья
В Рязани открыли памятник бойцам СВО по программе поддержки местных инициатив