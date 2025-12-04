Дело о ДТП с тремя погибшими под Рязанью передали в суд

В Рязанской области перед судом окажется 39‑летний местный житель, которого следствие считает виновником смертельного ДТП. Мужчине вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей, по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Уголовное дело уже направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, трагедия произошла в начале января 2025 года. Обвиняемый ехал за рулём автомобиля Geely Tugella по трассе «Рязань‑Ряжск‑Ал. Невский‑Данков‑Ефремов» в сторону города Ряжск. Он не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулся с Renault Sandero.

В салоне Renault, помимо водителя, находились четверо пассажиров, среди них — двое несовершеннолетних детей. Водитель Renault Sandero и двое пассажиров погибли на месте происшествия. Еще двое пострадавших получили тяжёлые телесные повреждения.

Следователи квалифицировали случившееся как тяжкое преступление в сфере безопасности дорожного движения. За такую статью водителю Geely грозит серьёзный срок — до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали об этом ДТП, случившемся около посёлка Искра 3 января 2025 года.

Водителю и трем несовершеннолетним, находившимся в «Джили Тугелла», также потребовалась помощь медработников.