Происшествия

Дело о ДТП с тремя погибшими под Рязанью передали в суд

Алексей Самохин
В Рязанской области перед судом окажется 39‑летний местный житель, которого следствие считает виновником смертельного ДТП. Мужчине вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель людей, по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Уголовное дело уже направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области. 

По версии следствия, трагедия произошла в начале января 2025 года. Обвиняемый ехал за рулём автомобиля Geely Tugella по трассе «Рязань‑Ряжск‑Ал. Невский‑Данков‑Ефремов» в сторону города Ряжск. Он не выбрал безопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и там лоб в лоб столкнулся с Renault Sandero.

В салоне Renault, помимо водителя, находились четверо пассажиров, среди них — двое несовершеннолетних детей. Водитель Renault Sandero и двое пассажиров погибли на месте происшествия. Еще двое пострадавших получили тяжёлые телесные повреждения.

Следователи квалифицировали случившееся как тяжкое преступление в сфере безопасности дорожного движения. За такую статью водителю Geely грозит серьёзный срок — до семи лет лишения свободы. 

Ранее мы писали об этом ДТП, случившемся около посёлка Искра 3 января 2025 года

Водитель «Джили Тугелла» совершил столкновение с «Рено Сандеро», за рулем которого сидела 34-летняя жительница Белгорода.  ДТП произошло примерно в 10:20. Водитель и один из пассажиров «Рено Сандеро» от полученных травм скончались на месте. Остальные пассажиры: двое детей и мужчина, получили травмы.

Водителю и трем несовершеннолетним, находившимся в «Джили Тугелла», также потребовалась помощь медработников. 

