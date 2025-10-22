Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных последствиях, пишут « Новости Москвы ».

Таким мнением поделились риэлторы, которые рассказали об одной из распространившихся схем.

«Все чаще пожилые продавцы забирают через суд квартиры обратно, заявляя, что действовали под влиянием мошенников или были недееспособны», — говорится в публикации.

Тех, кто хочет совершить сделку, призвали выяснить, куда переезжает продавец.

«Продажа квартиры с переездом «в никуда» — возможный признак «пенсионерской схемы», — отметили авторы поста.

Россиян призвали проверить документы родственников и убедиться в дееспособности продавца. Также следует воздерживаться от предложений, которые кажутся слишком выгодными или срочными. Важно документировать все этапы процесса на видео и сотрудничать с риэлтором, готовым отказаться от сомнительных сделок и помогающим провести все необходимые проверки.