Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Никита Рязанцев
Изображение от yanalya на Freepik

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных последствиях, пишут «Новости Москвы».

Таким мнением поделились риэлторы, которые рассказали об одной из распространившихся схем.

«Все чаще пожилые продавцы забирают через суд квартиры обратно, заявляя, что действовали под влиянием мошенников или были недееспособны», — говорится в публикации.

Тех, кто хочет совершить сделку, призвали выяснить, куда переезжает продавец.

«Продажа квартиры с переездом «в никуда» — возможный признак «пенсионерской схемы», — отметили авторы поста.

Россиян призвали проверить документы родственников и убедиться в дееспособности продавца. Также следует воздерживаться от предложений, которые кажутся слишком выгодными или срочными. Важно документировать все этапы процесса на видео и сотрудничать с риэлтором, готовым отказаться от сомнительных сделок и помогающим провести все необходимые проверки.

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Интересное

Вольф Мессинг предсказывал СВО и её финал — всё драматичное завершится скоро

В своих пророчествах медиум много говорил про 2025 год как про отправную точку.
Новости России

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Последние новости

Жители семи улиц Рязани останутся без воды 23 октября

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды

В Кемерово голый мужчина укусил сотрудника ДПС на трассе

Обнаженный мужчина напал на сотрудника ДПС и укусил его...

Спасатели освободили семилетнего мальчика, запертого в квартире в Рязани

20 октября поступило обращение от волонтеров с просьбой вскрыть дверь в одной из квартир города.

Рязанцев приглашают на концерт в Храм Покрова Пресвятой Богородицы

В программе – классические, народные и авторские музыкальные произведения, песни на стихи Сергея Есенина.

Военкор Коц рассказал о провокации с детским садом в Харькове

Украинские власти устроили гнилую провокацию с якобы попаданием дронов...

Более 1550 пожаров сухой травы ликвидировали в пожароопасный сезон 2025 года в Рязанской области

В Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения сотрудников регионального управления МЧС

В ЦПКиО появится новое игровое пространство для детей

Подписи под документом поставили представители администрации г. Рязани, Благотворительного фонда Сергея Колесникова, подрядной организации.

В Рязани 130 человек погасили долги на сумму 73,8 млн рублей

22 октября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города.

Т2 запускает новый бренд SafeWall — систему киберзащиты абонентов

SafeWall — это платформа кибербезопасности, которая уже интегрирована в цифровые сервисы T2 и помогает защитить абонентов оператора от мошенников, спама, скрытых подписок и других киберугроз.

Безопасное путешествие начинается с туристической страховки

Подробно о том, как выбрать туристическую страховку и зачем она необходима для поездок за границу.

Более 350 вакансий предложили рязанцам на ярмарке вакансий

Заработная плата составляет в среднем 50 000 рублей.

Хвойные растения в Рязани готовят к зиме

В Верхнем парке, Кремлёвском сквере и на площади Ленина проводится осенняя подкормка хвойных деревьев минеральными удобрениями.

Мужчину с мешком марихуаны задержали на улице в Ряжске

Ранее судимый за хранение наркотиков злоумышленник заготовил марихуану и носил её в мешке

Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Рязани

На улице Новоселов 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки «Джили», столкнулась с мотоциклом

В посёлке Недостоево завершился ремонт дороги

21 октября прошла встреча с жителями и активистами территориального общественного самоуправления (ТОС) поселка Недостоево.