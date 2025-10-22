Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных последствиях, пишут «Новости Москвы».
Таким мнением поделились риэлторы, которые рассказали об одной из распространившихся схем.
Тех, кто хочет совершить сделку, призвали выяснить, куда переезжает продавец.
Россиян призвали проверить документы родственников и убедиться в дееспособности продавца. Также следует воздерживаться от предложений, которые кажутся слишком выгодными или срочными. Важно документировать все этапы процесса на видео и сотрудничать с риэлтором, готовым отказаться от сомнительных сделок и помогающим провести все необходимые проверки.