Москвич угрожал убить соседей лопатой в селе в Рязанской области

В селе Красное Сапожковского района москвич угрожал убить своих соседей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Сараевский» обратилась 40-летняя женщина из Москвы и сообщила, что на улице села мужчина угрожает ей и её матери лопатой.

Участковые уполномоченные полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что нарушителем спокойствия оказался 50-летний москвич, владеющий дачей в селе Красное. Мужчину оперативно задержали и доставили в отдел полиции, а лопату, использованную в качестве угрозы, изъяли.

Как выяснилось, 40-летняя москвичка и её 66-летняя мать часто приезжают на дачу в селе Красное. Их путь пролегает мимо участка 50-летнего соседа, который неоднократно оставлял строительный мусор или спиленные ветки на дорожке перед своим домом. Женщины неоднократно делали ему замечания, требуя держать проход свободным.

Вечером того же дня, когда произошёл инцидент, москвич копал яму рядом с дорожкой. На замечания о том, что его работы мешают проходу, мужчина ответил грубой руганью и, размахивая лопатой, пригрозил убить соседей, если они не прекратят к нему обращаться. Испугавшись, москвички убежали и обратились в полицию.

Дознаватель полиции инициировал уголовное дело против нарушителя по статье 119 УК РФ, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.