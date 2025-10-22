В Рязани автобусы маршрута № 58 малого класса заменят на средние

С 27 октября в Рязани изменится количество автобусов на маршруте № 58М2 «посёлок Семчино — БЦ «Олимп»». Это следует из постановления администрации города, опубликованного на сайте «Рязанские ведомости».

На данном маршруте будет увеличено число транспортных средств с 13 единиц малого класса и 7 единиц среднего класса до 20 единиц среднего класса.

Напомним, в Рязани временно ограничили движение по улице Есенина. Из-за капитального ремонта тепловых сетей будет закрыт проезд на пересечении улиц Есенина и Садовой.