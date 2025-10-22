Среда, 22 октября, 2025
Происшествия

Жители семи улиц Рязани останутся без воды 23 октября

Анастасия Мериакри
Изображение от wirestock на Freepik

Жители семи улиц Рязани останутся без воды в четверг, 23 октября. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани». 

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды по адресам:

  • ул.Вокзальная, д.28;
  • ул.Верхняя, д. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15;
  • ул.Новоселов, д.1/7, 3;
  • ул. Тимуровцев, д. 1, 2, 3, 5, 5 корп.1, 5 корп.5, 6, 6 корп.1;
  • ул.Новоселов, д. 3а ЦТП 1Б.

С 09:00 до 18:00 не будет холодной воды по адресам: 

  • ул.Весенняя, д. 9 корп.1;
  • ул.Высоковольтная, д. 16 корп.1, 16 корп.2, 18, 18 корп.1, 18 корп.2, 20, 34 корп.1, 34 корп.2, 34 корп.3, 34/1

