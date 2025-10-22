Украинские власти устроили гнилую провокацию с якобы попаданием дронов в детский сад в Харькове, написал военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале.

«Я знаю, куда ударили сегодня в Харькове. И у меня нет сомнений, что поражен был военный объект», — пояснил он.

Журналист подчеркнул, что «Герани» прилетали не по яслям, а по штабу 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, расположенного в городской застройке.

Коц отметил, что в Белгороде нет российских бойцов, тогда как в Харькове местные военнослужащие прикрываются гражданскими.

Также он добавил, что люди, которых показали после удара по Харькову, не похожи на тех, кто вылез из-под руин рухнувшего здания.