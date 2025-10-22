Среда, 22 октября, 2025
Военкор Коц рассказал о провокации с детским садом в Харькове

Никита Рязанцев
Украинские власти устроили гнилую провокацию с якобы попаданием дронов в детский сад в Харькове, написал военный корреспондент Александр Коц в телеграм-канале.

«Я знаю, куда ударили сегодня в Харькове. И у меня нет сомнений, что поражен был военный объект», — пояснил он.

Журналист подчеркнул, что «Герани» прилетали не по яслям, а по штабу 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, расположенного в городской застройке.

Коц отметил, что в Белгороде нет российских бойцов, тогда как в Харькове местные военнослужащие прикрываются гражданскими.

Также он добавил, что люди, которых показали после удара по Харькову, не похожи на тех, кто вылез из-под руин рухнувшего здания.

Последние новости

Жители семи улиц Рязани останутся без воды 23 октября

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды

В Кемерово голый мужчина укусил сотрудника ДПС на трассе

Обнаженный мужчина напал на сотрудника ДПС и укусил его...

Спасатели освободили семилетнего мальчика, запертого в квартире в Рязани

20 октября поступило обращение от волонтеров с просьбой вскрыть дверь в одной из квартир города.

Рязанцев приглашают на концерт в Храм Покрова Пресвятой Богородицы

В программе – классические, народные и авторские музыкальные произведения, песни на стихи Сергея Есенина.

Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных...

Более 1550 пожаров сухой травы ликвидировали в пожароопасный сезон 2025 года в Рязанской области

В Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения сотрудников регионального управления МЧС

В ЦПКиО появится новое игровое пространство для детей

Подписи под документом поставили представители администрации г. Рязани, Благотворительного фонда Сергея Колесникова, подрядной организации.

В Рязани 130 человек погасили долги на сумму 73,8 млн рублей

22 октября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города.

Т2 запускает новый бренд SafeWall — систему киберзащиты абонентов

SafeWall — это платформа кибербезопасности, которая уже интегрирована в цифровые сервисы T2 и помогает защитить абонентов оператора от мошенников, спама, скрытых подписок и других киберугроз.

Безопасное путешествие начинается с туристической страховки

Подробно о том, как выбрать туристическую страховку и зачем она необходима для поездок за границу.

Более 350 вакансий предложили рязанцам на ярмарке вакансий

Заработная плата составляет в среднем 50 000 рублей.

Хвойные растения в Рязани готовят к зиме

В Верхнем парке, Кремлёвском сквере и на площади Ленина проводится осенняя подкормка хвойных деревьев минеральными удобрениями.

Мужчину с мешком марихуаны задержали на улице в Ряжске

Ранее судимый за хранение наркотиков злоумышленник заготовил марихуану и носил её в мешке

Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Рязани

На улице Новоселов 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки «Джили», столкнулась с мотоциклом

В посёлке Недостоево завершился ремонт дороги

21 октября прошла встреча с жителями и активистами территориального общественного самоуправления (ТОС) поселка Недостоево.