Т2 запускает новый бренд SafeWall — систему киберзащиты абонентов

Анастасия Мериакри

SafeWall — это платформа кибербезопасности, которая уже интегрирована в цифровые сервисы T2 и помогает защитить абонентов оператора от мошенников, спама, скрытых подписок и других киберугроз. Система работает по принципу SECaaS (Security-as-a-Service – «безопасность как сервис») и будет постоянно развиваться за счет новых модулей и решений от стратегических партнеров, а также собственных разработок Т2.

Базовый уровень платформы SafeWall доступен всем абонентам оператора бесплатно, в него входят:

● Интеллектуальная блокировка звонков мошенников, которая предотвращает попытки дозвона еще до того, как пройдет вызов.

● Сервис защиты от скрытых подписок — он не позволяет подключить платные услуги без подтверждения абонента.

● Антиспам для SMS — помогает блокировать номера, с которых не должны приходить сообщения.

● Защита от попыток несанкционированного входа в аккаунты на Госуслугах.

● Блокировка звонков и SMS с иностранных номеров, а также автоматическая маркировка входящих звонков.

Также на платформе можно управлять настройками бесплатного голосового ассистента. Осенью этот сервис стал доступен клиентам в ЦФО — цифровая помощница Миа отвечает на те звонки, которые не успел принять пользователь, и записывает голосовое сообщение от звонившего. Текст сообщения она высылает клиенту в виде SMS.

Кроме того, через SafeWall абоненты могут запрашивать отчеты об утечках своих персональных данных от «Солара». С запуска этого сервиса клиенты Т2 заказали уже более 3 миллионов таких отчетов, что говорит о высоком уровне цифровой осознанности.

— Мы консолидировали проверенные решения, партнерские технологии и собственные разработки в единую, понятную архитектуру, — рассказала заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева. — Объединение всех сервисов под зонтом отдельного бренда помогает коммуницировать идею защиты клиенту и масштабировать ее по мере дополнения новыми антифрод-сервисами.

Расширенные платные функции SafeWall можно подключить по мере необходимости. Среди них – геолокационный сервис «Где мои дети», позволяющий отслеживать местоположение ребенка и получать уведомления при выходе из заданных безопасных зон. И «Антивирус Kaspersky» и Kaspersky Safe Kids — комплексное решение для цифрового родительского контроля с фильтрацией контента, ограничением времени в интернете и защитой от онлайн-угроз.

SafeWall спроектирована как открытая и динамически развивающаяся платформа. Т2 планирует на постоянной основе внедрять новые модули в архитектуру системы.

