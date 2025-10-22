Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Рязани

В Рязани 21 октября произошло ДТП, в результате которого пострадали мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Примерно в 17:40 у дома № 45 корпус 1 на улице Новоселов 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки «Джили», столкнулась с мотоциклом, за рулём которого находился 13-летний подросток.

В ходе аварии несовершеннолетний водитель мотоцикла и его 12-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

За последние сутки на дорогах Рязанской области зафиксировано два ДТП, в которых три человека получили ранения разной степени тяжести.

Также в регионе зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых автовладельцы понесли материальный ущерб.

Инспекторы ДПС выявили 282 нарушения правил дорожного движения, включая три случая управления транспортными средствами в нетрезвом виде. Один из водителей управлял автомобилем повторно в состоянии опьянения.