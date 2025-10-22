Мужчину с мешком марихуаны задержали на улице в Ряжске

В Ряжске сотрудники полиции задержали местного жителя, у которого при себе был обнаружен мешок с марихуаной. Подробности сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Ряжский» провели оперативно-розыскные мероприятия. В ходе этих мероприятий был задержан 39-летний житель Ряжска, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств.

Полицейские остановили мужчину на улице районного центра и обнаружили у него мешок с 688 граммами марихуаны.

По предварительным данным, ранее судимый за хранение наркотиков злоумышленник заготовил марихуану и носил её в мешке с целью спрятать в более надёжном месте и впоследствии употребить.

Следователь МО МВД России «Ряжский» возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение, изготовление и переработка наркотических средств в крупном размере), максимальное наказание по которой составляет до 10 лет лишения свободы. В настоящее время ведётся расследование.