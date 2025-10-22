В посёлке Недостоево завершился ремонт дороги по ул. Новостройка. Об этом сообщает администрация города.

21 октября прошла встреча с жителями и активистами территориального общественного самоуправления (ТОС) поселка Недостоево. В мероприятии участвовали заместитель начальника управления дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий Наумов, начальник управления общественных отношений аппарата администрации Мария Бобкова и депутат Рязанской городской Думы Галина Трушина.

Ремонт дороги был выполнен в рамках областной программы поддержки местных инициатив. Работы проводились на участке от дома №90 на улице Школьная до улицы Новостройка. Были произведены фрезерование старого дорожного покрытия, укладка выравнивающего и основного слоев асфальта, а также укрепление обочин щебнем. По итогам осмотра отремонтированной дороги жители и специалисты не высказали существенных замечаний.

«Мы не первый год принимаем участие в областной программе местных инициатив. Это огромные возможности привлекать средства туда, куда считают приоритетным жители. В этом сезоне мы участвовали с проектом дороги и очень довольны результатом. Благодарим от всей души Правительство области за реализацию такой программы», — отметил председатель ТОС поселка Недостоево Вячеслав Семин.