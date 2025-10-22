«Клуб любителей резьбы по дереву» может открыться на улице Новослободской

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты одобрили внесение изменений в Программу приватизации муниципального имущества на 2025 год.

Проект решения предусматривает дополнить Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2025 году, нежилым помещением, в отношении которого поступило заявление арендатора.

Члены комитета поддержали передачу в аренду дома №20 по улице Новослободской Рязанской городской общественной организации «Клуб любителей резьбы по дереву» для осуществления деятельности по возрождению и популяризации рязанской культуры и наследия в сфере декоративно-прикладного искусства.

Окончательные решения по всем вопросам будут приняты на заседании Рязанской городской Думы.