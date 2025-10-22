В рязанских школах учатся 449 детей с иностранным гражданством

В школах Рязани учатся 449 детей с иностранным гражданством. Такой показатель 22 октября озвучили на заседании комитета по соцвопросам Рязанской городской Думы.

На комитете обсуждались поправки, связанные с зачислением иностранных граждан в школы. По новому закону обучение детей-иностранцев в школах возможно только при успешном прохождении тестирования на знание русского языка. Начальник управления образования и молодёжной политики администрации Рязани Татьяна Сарычева отметила, что с 1 апреля 2025 года мигранты подали 74 соответствующих заявления, и по состоянию на 14 октября 45 иностранных граждан успешно справились с задачей.

Детям, не прошедшим тестирование, рекомендуют обучаться русскому языку на базе школы №63. Занятия проводятся на платной основе. Больше всего иностранных граждан прибывает в Рязань из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, меньше из Вьетнама, Беларуси.