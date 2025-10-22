Рязанцам назвали размер матпомощи и «подъёмных» при поступлении на службу в МВД

В Рязанской области продолжается набор кандидатов на службу в органы внутренних дел. Как сообщили в региональном управлении МВД России, для новых сотрудников полиции разработан комплекс мер социальной и финансовой поддержки.

Новоиспечённых служащих ожидает конкурентоспособный уровень оплаты труда. Для следователей, участковых уполномоченных, сотрудников ППС и подразделений по конвоированию и содержанию задержанных предусмотрена ежемесячная доплата до 35 тысяч рублей. Помимо этого, ежегодно выплачивается материальная помощь от 30 тысяч рублей.

Молодые полицейские имеют возможность получения бесплатного высшего юридического образования без отрыва от службы. На период работы ведомство предоставляет служебное жилье или компенсирует расходы на аренду квартиры.

Социальный пакет включает ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 суток и льготное санаторно-курортное обслуживание. Также сотрудники МВД имеют право выхода на пенсию после 20 лет выслуги.