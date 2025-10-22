Среда, 22 октября, 2025
6.4 C
Рязань
Общество

Рязанцам назвали размер матпомощи и «подъёмных» при поступлении на службу в МВД

Валерия Мединская
Фото: t.me/umvd62

В Рязанской области продолжается набор кандидатов на службу в органы внутренних дел. Как сообщили в региональном управлении МВД России, для новых сотрудников полиции разработан комплекс мер социальной и финансовой поддержки.

Новоиспечённых служащих ожидает конкурентоспособный уровень оплаты труда. Для следователей, участковых уполномоченных, сотрудников ППС и подразделений по конвоированию и содержанию задержанных предусмотрена ежемесячная доплата до 35 тысяч рублей. Помимо этого, ежегодно выплачивается материальная помощь от 30 тысяч рублей.

Молодые полицейские имеют возможность получения бесплатного высшего юридического образования без отрыва от службы. На период работы ведомство предоставляет служебное жилье или компенсирует расходы на аренду квартиры.

Социальный пакет включает ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 суток и льготное санаторно-курортное обслуживание. Также сотрудники МВД имеют право выхода на пенсию после 20 лет выслуги.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Интересное

Вольф Мессинг предсказывал СВО и её финал — всё драматичное завершится скоро

В своих пророчествах медиум много говорил про 2025 год как про отправную точку.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Новости России

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Последние новости

Фонд «Защитники Отечества» расширяет поддержку и демонстрирует высокие результаты работы

За двух с половиной летний период деятельности фонд «Защитники Отечества» превратился для ветеранов и членов семей участников СВО в «единое окно», предоставляющее комплексную поддержку.

В массовом ДТП с грузовиками под Рязанью погибли и пострадали люди

Трагедия произошла утром на трассе в Михайловском районе.

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются утром 22 октября.

Волонтер Неспаев назвал роковую ошибку пропавшей семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в красноярской тайге, допустила...

Жена раскрыла детали расстрела ее мужа таксистом в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга, мужа которой тяжело ранил водитель такси, опровергла...

Россиян предупредили о «звонках из военкомата», из-за которых люди теряют деньги

Тысячи звонков от мошенников поступает молодёжи призывного возраста и родственникам бойцов СВО.

Рассмотрение дела бывшего рязанского вице-губернатора Грекова отложили

Речь идёт об иске Генпрокуратуры.

Родные узнали о браке бойца с девушкой по вызову, когда он пропал на СВО

Родственники участника спецоперации случайно узнали о его браке с...

Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

Удостоверение автоматически будет заблокировано, а водителей уведомят о приостановке его действия.

«ПВО не справилась»: Шарий рассказал о мощном ночном ударе по Киеву

Украинские средства ПВО не справились с ночным ударом по...

Константин Усольцев раскрыл новую версию исчезновения семьи в Красноярском крае

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в тайге в Красноярском...

Стала известна причина ухода министра культуры Рохлиной из рязанского правительства

Руководитель Минкульта написала заявление по собственному желанию.

Звезду шансона и квнщика из Рязани Дмитрия Волгина покажут на ТВ в «Голосящем КиВиНе 2025»

Игру покажут по «Первому каналу» 1 ноября.

Угроза атаки БПЛА в Рязанской области действовала всю ночь

Отменили её только рано утром.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

На время угрозы атаки БПЛА рязанцам советуют не подходить к окнам.