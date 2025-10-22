Среда, 22 октября, 2025
Россиян предупредили о «звонках из военкомата», из-за которых люди теряют деньги

Валерия Мединская
Сбербанк сообщил о резком всплеске «звонков из военкоматов», которые поступают россиянам. Их под видом сотрудников военных комиссариатов осуществляют мошенники.

В пресс-службе банка сообщили, что под удар злоумышленников попадает молодёжь призывного возраста, а также родственники погибших участников СВО. В день фиксируются тысячи подобных звонков. Мошенники используют два основных сценария. Первый нацелен на молодых людей: им звонят под предлогом осеннего призыва и просят «актуализировать данные» или «ознакомиться с повесткой» через интернет-реестр.

Отмечается, что эта легенда стала особенно актуальной в 2025 году, поскольку осенняя призывная кампания проходит с использованием системы электронных повесток.

Второй сценарий ещё более циничен. Звонят семьям погибших военнослужащих, сообщая о посмертном награждении бойцов. Под видом оформления электронной очереди на получение награды злоумышленники выманивают у людей код из смс. После этого, запугивая жертву «взломом» и даже уголовной ответственностью за финансирование ВСУ, они убеждают перевести все сбережения на «безопасный» или «специальный» счёт.

Действительно, в информационном поле сейчас активно обсуждаются и осенний призыв, а также вручение наград семьям бойцов. Мошенники пользуются интересом к этой теме, меняя лишь легенды. Суть же остаётся прежней: получить от граждан код из смс или заставить их срочно перевести деньги. Любой незнакомец, который просит об этом, – однозначно мошенник. Разговор нужно немедленно прекращать.

