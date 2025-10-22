Рассмотрение дела бывшего рязанского вице-губернатора Грекова отложили

Советский райсуд Рязани отложил рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства незаконно приобретенного имущества бывшего вице-губернатора региона Игоря Грекова. Рассмотрение дела запланировано на 18 ноября, пишет ТАСС.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, приобретённого на неподтвержденные доходы, началось в мае.

Напомним, Игорь Греков получил срок 17 лет колонии строгого режима за взятки и хищение бюджетных средств. Пост вице-губернатора она занимал с 2017 года по 2021 год.Общая сумма взяток превысила 136 миллионов рублей. Кроме того, Греков похитил более 15 миллионов рублей из бюджета при закупке дорожной техники. С учётом позиции прокурора суд назначил ему наказание: 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф в размере 400 миллионов рублей и лишение права занимать определённые должности сроком на 12 лет.

Ранее стало известно, что скандальный чиновник не жаловался на содержание в колонии.