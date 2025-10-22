Среда, 22 октября, 2025
Жена раскрыла детали расстрела ее мужа таксистом в Екатеринбурге

Никита Рязанцев

Жительница Екатеринбурга, мужа которой тяжело ранил водитель такси, опровергла E1.RU информацию, что пассажиры напали на него.

Инцидент произошел вечером 18 октября возле ЖК «Астон» на улице 22 Партсъезда на Уралмаше. Между таксистом и компанией произошел конфликт. Водитель выстрелил из травматического пистолета в одного из мужчин и теперь проходит по статье о покушении на убийство.

Жена пострадавшего уточнила, что в тот вечер у них в гостях были родственники, семья отмечала день рождения дочери. Затем гости вызвали такси. Она уточнила, что таксист отказался везти пьяных, хотя нетрезв был лишь ее 57-летний отец.

«У нас к нему уже была претензия — еще до приезда началось платное ожидание. На наш вопрос он ответил агрессивно: «Да вы кто такие!» Тогда мой муж сказал: «Не повезешь — езжай отсюда», — сказала собеседница издания.

После словесной перепалки оппонент семьи отъехал на сто метров, затем выбежал из авто с травматом. Сначала он ударил отца женщины, за тестя вступился ее муж, после чего прозвучали выстрелы.

Накануне водителя арестовали на два месяца, пока идет следствие. Пострадавший сейчас в реанимации в тяжелом состоянии, он пережил две клинические смерти.

