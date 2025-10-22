Константин Усольцев раскрыл новую версию исчезновения семьи в Красноярском крае

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в тайге в Красноярском крае, могла не пропасть, а укрыться от холода, заявил « АиФ » их знакомый и однофамилец Константин.

По его мнению, туристы были налегке и могли замерзнуть.

«В самом деле, может, как-то в расщелине какой-то пытались укрыться, согреться», — сказал собеседник издания.

Знакомый семьи считает, что Усольцевы могли сбиться с пути и замерзнуть из-за непогоды. Также он призвал не исключать версию с нападением медведя.

Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно в конце сентября. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пошли в поход по туристическому маршруту в Партизанском районе. В поисках приняли участие спасатели, полиция и около 1500 волонтеров, но найти следы семьи не удалось.