Стала известна причина ухода министра культуры Рохлиной из рязанского правительства

Стало известно, почему Елена Рохлина покинула пост министра культуры Рязанской области. Основанием для ухода стало заявление по собственному желанию.

Как сообщило издание КП-Рязань со ссылкой на источник в правительстве Рязанской области, министр написала заявление, отработала срок, предусмотренный трудовым законодательством, и покинула должность.

Об увольнении Елены Рохлиной стало известно накануне. Публично о своём увольнении чиновница не заявляла, информация о ней исчезла с сайта правительства. Исполняет обязанности главы Минкульта Елена Солохина. На заседании правительства 21 октября уже она представляла ведомство и отвечала на вопросы губернатора Павла Малкова.

Напомним, что с 14 июня 2023 года Елена Рохлина (Васильева) была заместителем министра культуры Рязанской области. С 4 октября 2023 года она исполняла обязанности министра культуры. 18 сентября 2024 года Рохлина была официально назначена.