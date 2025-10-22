Среда, 22 октября, 2025
2.8 C
Рязань
Новости России

Родные узнали о браке бойца с девушкой по вызову, когда он пропал на СВО

Никита Рязанцев
Изображение от Freepik

Родственники участника спецоперации случайно узнали о его браке с девушкой из Екатеринбурга, когда он пропал без вести на фронте, пишет E1.RU.

Для близких это стало сюрпризом, поскольку контрактник не рассказывал им об отношениях и не пригласил на свадьбу. Год назад он лежал в госпитале из-за ранения, затем восстановился.

«Сослуживцы рассказали, что они были в сауне и девушек вызвали. Она была одной из них. Они просто пили, веселились, занимались сексом, а потом вдруг расписались. Участников СВО за один день расписывают. Глупость такая: женился на девушке по вызову!» — возмутилась сестра бойца.

По ее словам, он отправился на СВО из колонии, ранее отбывал наказание за кражи, грабежи и угоны.

Также друзья брата сообщили его сестре, что пара сыграла свадьбу спустя две недели после знакомства в сауне. Утверждается, что девушка объявила бойцу о беременности. Через десять месяцев он попал в госпиталь в Екатеринбурге, встретился с женой и понял, что ребенка нет.

Она никогда не встречалась с родственниками супруга и не желает с ними знакомиться.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Интересное

Вольф Мессинг предсказывал СВО и её финал — всё драматичное завершится скоро

В своих пророчествах медиум много говорил про 2025 год как про отправную точку.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Новости России

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Последние новости

Рассмотрение дела бывшего рязанского вице-губернатора Грекова отложили

Речь идёт об иске Генпрокуратуры.

Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

Удостоверение автоматически будет заблокировано, а водителей уведомят о приостановке его действия.

«ПВО не справилась»: Шарий рассказал о мощном ночном ударе по Киеву

Украинские средства ПВО не справились с ночным ударом по...

Константин Усольцев раскрыл новую версию исчезновения семьи в Красноярском крае

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в тайге в Красноярском...

Стала известна причина ухода министра культуры Рохлиной из рязанского правительства

Руководитель Минкульта написала заявление по собственному желанию.

Звезду шансона и квнщика из Рязани Дмитрия Волгина покажут на ТВ в «Голосящем КиВиНе 2025»

Игру покажут по «Первому каналу» 1 ноября.

Угроза атаки БПЛА в Рязанской области действовала всю ночь

Отменили её только рано утром.

Угроза атаки БПЛА объявлена в Рязани и области

На время угрозы атаки БПЛА рязанцам советуют не подходить к окнам.

Мужчина 37 лет пострадал при пожаре в цехе в Рязани

Возгорание в цехе, расположенном на улице Восточный промузел, было зафиксировано в 2:46.

«ГАЗель» загорелась на автозаправке в Рязанской области

Причины возгорания пока не установлены.

Минобрнауки РФ определило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

По сравнению с 2025/2026 учебным годом требования изменились по шести предметам: химии, биологии, физике, информатике, истории и иностранному языку.

Опубликовано видео момента ДТП с мотоциклом в Рязани

На улице Новоселов легковой автомобиль при повороте налево столкнулся с мотоциклистом.

Движение по улице Есенина в Рязани закроют из-за капремонта

Из-за капитального ремонта тепловых сетей будет закрыт проезд на пересечении улиц Есенина и Садовой.

Проект «Пушкинская карта» охватывает 95 учреждений культуры Рязанской области

Одной из главных тем встречи стало обсуждение реализации проекта «Пушкинская карта» в Рязанской области.

Рязанский спортсмен стал чемпионом мира среди военнослужащих

Одержал победу в супертяжёлой весовой категории — свыше 92 кг, одолев боксера из Бразилии и завоевав чемпионский титул.