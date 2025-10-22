Родные узнали о браке бойца с девушкой по вызову, когда он пропал на СВО

Родственники участника спецоперации случайно узнали о его браке с девушкой из Екатеринбурга, когда он пропал без вести на фронте, пишет E1.RU.
Для близких это стало сюрпризом, поскольку контрактник не рассказывал им об отношениях и не пригласил на свадьбу. Год назад он лежал в госпитале из-за ранения, затем восстановился.
По ее словам, он отправился на СВО из колонии, ранее отбывал наказание за кражи, грабежи и угоны.
Также друзья брата сообщили его сестре, что пара сыграла свадьбу спустя две недели после знакомства в сауне. Утверждается, что девушка объявила бойцу о беременности. Через десять месяцев он попал в госпиталь в Екатеринбурге, встретился с женой и понял, что ребенка нет.
Она никогда не встречалась с родственниками супруга и не желает с ними знакомиться.