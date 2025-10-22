Звезду шансона и квнщика из Рязани Дмитрия Волгина покажут на ТВ в «Голосящем КиВиНе 2025»

1 ноября в эфире «Первого канала» покажут телевизионную версию фестиваля «Голосящий КиВиН 2025» (16+), который состоялся в Светлогорске. Звезда шансона и квнщик из Рязани Дмитрий Волгин выйдет на сцену в составе сборной Белгородской области «Близкие». За эту команду шансонье выступает уже несколько лет.

Трасляция игры начнётся в 20.00. Продолжится после программы «Время» в 21.35. Чем нас на этот раз удивит рязанец, пока неизвестно. Интрига сохраняется. Но одно ясно точно — его фирменный голос в этот вечер точно прозвучит на «Первом канале».

Дмитрий Волгин — хороший друг Официальной Рязанской лиги МС КВН. В этом году зрители музыкального фестиваля «Поющий Косопуз» могли увидеть его в составе жюри.

Вместе с директором Лиги Алексеем Жегловым и джазовой певицей Эллой Хрусталёвой он исполнил песню «Мы начинаем КВН» на сцене Рязанской филармонии.

Поклонники шансона хорошо знают Волгина по его кухонным концертам на канале «Хорошая песня». Многие композиции в его исполнении «завирусились» в Сети и набрали многочисленные просмотры и реакции. Дмитрий Волгин часто даёт концерты по России, выступает вживую на радио «Шансон».