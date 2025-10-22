Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

С 1 марта 2027 года в России начнёт действовать новый порядок, в соответствии с которым водительское удостоверение будет автоматически аннулироваться при постановке водителю серьёзного заболевания, представляющего угрозу для безопасности на дорогах. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов.

По его словам, закон, который вступит в силу 1 марта 2027 года, предусматривает лишение гражданина водительских прав при выявлении у него опасных патологий, в том числе расстройств психики. Ключевую роль в этом процессе будет играть единая цифровая система Минздрава — ЕГИСЗ. Все сведения о здоровье водителей станут вноситься в этот реестр, доступ к которому получит в том числе МВД. Как только врачи зафиксируют медицинское противопоказание к вождению, информация поступит в базу данных. После этого автовладелец обязан будет пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

Если водитель, как отмечает парламентарий, проигнорирует данное требование и не явится на обследование, его права будут аннулированы в автоматическом режиме. Сам гражданин получит соответствующее уведомление.

Колунов обратил внимание на то, что по действующим правилам обязательная медкомиссия для водителей проводится лишь раз в десять лет — при замене прав. На практике всё чаще возникают случаи, когда люди, имеющие прямые медицинские противопоказания, продолжают управлять автомобилем до окончания срока действия своего удостоверения. Это создаёт реальную опасность для жизни и здоровья всех участников движения — как самих водителей, так и пешеходов: