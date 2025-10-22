Волонтер Неспаев назвал роковую ошибку пропавшей семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в красноярской тайге, допустила ошибку, не указав контрольное время возвращения, заявил волонтер Борис Неспаев телеграм-каналу «Сибирские ссылки».
По его словам, выпавший спустя четыре дня после пропажи снег осложнил поисковую операцию.
Волонтер уточнил, что активную фазу поисков приостановили из-за плохой погоды. Он призвал туристов всегда сообщать близким маршрут и устанавливать контрольное время возвращения.
Об исчезновении семьи Усольцевых стало известно в конце сентября. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь пошли в поход по туристическому маршруту в Партизанском районе. В поисках приняли участие спасатели, полиция и около 1500 волонтеров, но найти следы семьи не удалось. За 12 дней они прошли почти 7500 километров.