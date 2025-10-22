Среда, 22 октября, 2025
В массовом ДТП с грузовиками под Рязанью погибли и пострадали люди

Валерия Мединская

22 октября, около 05:10, на 221-м километре федеральной трассы Р-22 «Каспий»под Рязанью произошло серьёзное ДТП. Как сообщает пресс-службе Управления МВД по региону, столкнулись четыре грузовых автомобиля.

Трагедия произошла в Михайловском районе. В результате столкновения 50-летний водитель «КАМАЗа» от полученных травм скончался на месте. Ещё один участник аварии, 35-летний мужчина, управлявший грузовиком «Мерседес», был экстренно госпитализирован в медучрежденик.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства случившегося выясняются.

