Участники «ГЕРОЕВ62» определяются с профессией на стажировках в органах власти

В рамках программы «ГЕРОИ62» участники обоих потоков приступили к стажировкам под руководством опытных наставников. Как отметил ректор РязГМУ имени Павлова, член общественного совета проекта Роман Калинин, этот опыт крайне важен и вдохновляет не только самих героев, но и всех причастных.

«Ветераны спецоперации определяют для себя оптимальную карьерную траекторию, выбирают профессию по душе. Это очень важный, ответственный этап», — подчеркнул Роман Калинин.

Стажировки организованы на высоком уровне: участники программы проходят практику в министерствах, ведомствах, муниципалитетах и законодательных органах, где их наставниками являются руководители этих государственных структур.