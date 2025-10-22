Среда, 22 октября, 2025
Участники «ГЕРОЕВ62» определяются с профессией на стажировках в органах власти

В рамках программы «ГЕРОИ62» участники обоих потоков приступили к стажировкам под руководством опытных наставников. Как отметил ректор РязГМУ имени Павлова, член общественного совета проекта Роман Калинин, этот опыт крайне важен и вдохновляет не только самих героев, но и всех причастных.

«Ветераны спецоперации определяют для себя оптимальную карьерную траекторию, выбирают профессию по душе. Это очень важный, ответственный этап», — подчеркнул Роман Калинин.

Стажировки организованы на высоком уровне: участники программы проходят практику в министерствах, ведомствах, муниципалитетах и законодательных органах, где их наставниками являются руководители этих государственных структур.

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Вольф Мессинг предсказывал СВО и её финал — всё драматичное завершится скоро

В своих пророчествах медиум много говорил про 2025 год как про отправную точку.
Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

В рязанских школах учатся 449 детей с иностранным гражданством

Не все справляются с обязательным тестированием по русскому языку, которое теперь проходят дети мигрантов.

Легендарное цирковое шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «5 континентов» покажут в Рязани

В трехчасовом шоу представлены все цирковые жанры в исполнении более 100 титулованных артистов «Росгосцирка», завоевавших свыше 20 международных наград.

В Рязани выросло число вакансий с удаленной работой

В Рязанской области наблюдается рост предложений работы с удалённым форматом занятости.

Цифровой баланс: 5 советов, как перестать «зависать» со смартфоном

Немалая часть россиян не мыслит свою жизнь без гаджетов и интернета.

Рязанцам назвали размер матпомощи и «подъёмных» при поступлении на службу в МВД

Также полицейским доступны социальные льготы.

Фонд «Защитники Отечества» расширяет поддержку и демонстрирует высокие результаты работы

За двух с половиной летний период деятельности фонд «Защитники Отечества» превратился для ветеранов и членов семей участников СВО в «единое окно», предоставляющее комплексную поддержку.

В массовом ДТП с грузовиками под Рязанью погибли и пострадали люди

Трагедия произошла утром на трассе в Михайловском районе.

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются утром 22 октября.

Волонтер Неспаев назвал роковую ошибку пропавшей семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в красноярской тайге, допустила...

Жена раскрыла детали расстрела ее мужа таксистом в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга, мужа которой тяжело ранил водитель такси, опровергла...

Россиян предупредили о «звонках из военкомата», из-за которых люди теряют деньги

Тысячи звонков от мошенников поступает молодёжи призывного возраста и родственникам бойцов СВО.

Рассмотрение дела бывшего рязанского вице-губернатора Грекова отложили

Речь идёт об иске Генпрокуратуры.

Родные узнали о браке бойца с девушкой по вызову, когда он пропал на СВО

Родственники участника спецоперации случайно узнали о его браке с...

Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

Удостоверение автоматически будет заблокировано, а водителей уведомят о приостановке его действия.

«ПВО не справилась»: Шарий рассказал о мощном ночном ударе по Киеву

Украинские средства ПВО не справились с ночным ударом по...