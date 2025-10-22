Среда, 22 октября, 2025
6.4 C
Рязань
Общество

Цифровой баланс: 5 советов, как перестать «зависать» со смартфоном

Валерия Мединская
Фото пресс-службы T2

По оценке аналитиков, большинство россиян (56%) не представляют свою жизнь без интернета, а каждый третий — испытывает дискомфорт, если приходится отказаться от гаджетов хотя бы на два часа. Однако эксперты напоминают: постоянное «перелистывание» соцсетей может навредить психике и здоровью. В Т2 оставили подборку с советами, как без стресса избавиться от цифровой зависимости.

Зачем ограничивать экранное время

Врачи и педагоги выделили три основных проблемы, которые возникают у тех, кто проводит в интернете слишком много времени:

  • Ухудшение физического здоровья — страдают зрение, осанка, появляются головные боли.
  • Проблемы с питанием и сном — во время листания соцсетей легко забыть о еде или, наоборот, начать переедать. Также сбивается режим сна.
  • Потеря связи с реальностью — живое общение заменяется переписками, а хобби и спорт уходят на второй план.

«Сама по себе интернет-зависимость не становится причиной заболеваний желудка, но может способствовать этому из-за сидячего образа жизни и стресса», — подтверждает гастроэнтеролог Юлия Аичкина.

Почему появляется цифровая зависимость

Аккредитованный гештальт-терапевт Ольга Ретюнских объясняет: «Чаще всего пользователи тянутся к смартфону от скуки, из-за усталости или тревоги». По ее словам, зависимость в первую очередь вызывает некачественный контент: «Наша психика воспринимает короткие рилсы как дофаминовые горки, где за 15-20 секунд мы можем прожить и восторг, и страх, и зависть». 

Ольга Ретюнских отмечает, что в сравнении с этими эмоциями обычные будни кажутся скучными. Поэтому люди теряют концентрацию, а также способность выдерживать такие состояния как растерянность, задумчивость или монотонность.

5 шагов к цифровому балансу

В идеале гаджеты должны помогать по жизни, а не заменять интересы. По мнению гастроэнтеролога Юлии Аичкиной, достичь гармонии помогут пять действий:

  • Цифровая гигиена. Установите лимит экранного времени в настройках телефона. Раз в неделю устраивайте себе «вечер без гаджетов».
  • Критическое мышление. Помните: картинки в соцсетях — это не реальность. Их ретушируют и тщательно подбирают. Ищите контент о здоровом образе жизни и принятии себя.
  • Правильный режим дня. Старайтесь спать 7-9 часов и питаться по расписанию. Плохой сон усиливает стресс и тягу к нездоровой еде.
  • Спорт и общение. Найдите время для прогулок и тренировок. Встречайтесь с друзьями — это снижает потребность в виртуальном одобрении.
  • Отказ от токсичного контента. Скрывайте из ленты посты, которые волнуют и расстраивают.

Если вы нервничаете из-за того, что приходится ненадолго отложить смартфон, стоит проконсультироваться со специалистами — например, с психологом. А повышенную тревожность снижают самоанализ и правильные привычки. 

Также в условиях последних месяцев, когда интернет может пропадать из-за требований безопасности, чувство стабильности помогают вернуть «белые списки». Например, Минцифры РФ и оператор T2 запустили удобное решение. Теперь в зонах ограничения доступа в сеть, которые вызваны требованиями безопасности, у жителей работают популярные маркетплейсы, сервисы навигации и такси, мессенджеры, онлайн-кинотеатры, цифровые библиотеки и другие сайты и приложения.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Интересное

Вольф Мессинг предсказывал СВО и её финал — всё драматичное завершится скоро

В своих пророчествах медиум много говорил про 2025 год как про отправную точку.
Новости России

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Последние новости

В рязанских школах учатся 449 детей с иностранным гражданством

Не все справляются с обязательным тестированием по русскому языку, которое теперь проходят дети мигрантов.

Легендарное цирковое шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «5 континентов» покажут в Рязани

В трехчасовом шоу представлены все цирковые жанры в исполнении более 100 титулованных артистов «Росгосцирка», завоевавших свыше 20 международных наград.

В Рязани выросло число вакансий с удаленной работой

В Рязанской области наблюдается рост предложений работы с удалённым форматом занятости.

Участники «ГЕРОЕВ62» определяются с профессией на стажировках в органах власти

В рамках программы «ГЕРОИ62» участники обоих потоков приступили к стажировкам под руководством опытных наставников.

Рязанцам назвали размер матпомощи и «подъёмных» при поступлении на службу в МВД

Также полицейским доступны социальные льготы.

Фонд «Защитники Отечества» расширяет поддержку и демонстрирует высокие результаты работы

За двух с половиной летний период деятельности фонд «Защитники Отечества» превратился для ветеранов и членов семей участников СВО в «единое окно», предоставляющее комплексную поддержку.

В массовом ДТП с грузовиками под Рязанью погибли и пострадали люди

Трагедия произошла утром на трассе в Михайловском районе.

В Рязанской области объявили метеопредупреждение

Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются утром 22 октября.

Волонтер Неспаев назвал роковую ошибку пропавшей семьи Усольцевых

Семья Усольцевых, пропавшая без вести в красноярской тайге, допустила...

Жена раскрыла детали расстрела ее мужа таксистом в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга, мужа которой тяжело ранил водитель такси, опровергла...

Россиян предупредили о «звонках из военкомата», из-за которых люди теряют деньги

Тысячи звонков от мошенников поступает молодёжи призывного возраста и родственникам бойцов СВО.

Рассмотрение дела бывшего рязанского вице-губернатора Грекова отложили

Речь идёт об иске Генпрокуратуры.

Родные узнали о браке бойца с девушкой по вызову, когда он пропал на СВО

Родственники участника спецоперации случайно узнали о его браке с...

Депутат назвал тех, кому аннулируют водительские права в 2027 году

Удостоверение автоматически будет заблокировано, а водителей уведомят о приостановке его действия.

«ПВО не справилась»: Шарий рассказал о мощном ночном ударе по Киеву

Украинские средства ПВО не справились с ночным ударом по...