Цифровой баланс: 5 советов, как перестать «зависать» со смартфоном

По оценке аналитиков, большинство россиян (56%) не представляют свою жизнь без интернета, а каждый третий — испытывает дискомфорт, если приходится отказаться от гаджетов хотя бы на два часа. Однако эксперты напоминают: постоянное «перелистывание» соцсетей может навредить психике и здоровью. В Т2 оставили подборку с советами, как без стресса избавиться от цифровой зависимости.

Зачем ограничивать экранное время

Врачи и педагоги выделили три основных проблемы, которые возникают у тех, кто проводит в интернете слишком много времени:

Ухудшение физического здоровья — страдают зрение, осанка, появляются головные боли.

Проблемы с питанием и сном — во время листания соцсетей легко забыть о еде или, наоборот, начать переедать. Также сбивается режим сна.

Потеря связи с реальностью — живое общение заменяется переписками, а хобби и спорт уходят на второй план.

«Сама по себе интернет-зависимость не становится причиной заболеваний желудка, но может способствовать этому из-за сидячего образа жизни и стресса», — подтверждает гастроэнтеролог Юлия Аичкина.

Почему появляется цифровая зависимость

Аккредитованный гештальт-терапевт Ольга Ретюнских объясняет: «Чаще всего пользователи тянутся к смартфону от скуки, из-за усталости или тревоги». По ее словам, зависимость в первую очередь вызывает некачественный контент: «Наша психика воспринимает короткие рилсы как дофаминовые горки, где за 15-20 секунд мы можем прожить и восторг, и страх, и зависть».

Ольга Ретюнских отмечает, что в сравнении с этими эмоциями обычные будни кажутся скучными. Поэтому люди теряют концентрацию, а также способность выдерживать такие состояния как растерянность, задумчивость или монотонность.

5 шагов к цифровому балансу

В идеале гаджеты должны помогать по жизни, а не заменять интересы. По мнению гастроэнтеролога Юлии Аичкиной, достичь гармонии помогут пять действий:

Цифровая гигиена. Установите лимит экранного времени в настройках телефона. Раз в неделю устраивайте себе «вечер без гаджетов».

Критическое мышление. Помните: картинки в соцсетях — это не реальность. Их ретушируют и тщательно подбирают. Ищите контент о здоровом образе жизни и принятии себя.

Правильный режим дня. Старайтесь спать 7-9 часов и питаться по расписанию. Плохой сон усиливает стресс и тягу к нездоровой еде.

Спорт и общение. Найдите время для прогулок и тренировок. Встречайтесь с друзьями — это снижает потребность в виртуальном одобрении.

Отказ от токсичного контента. Скрывайте из ленты посты, которые волнуют и расстраивают.

Скрывайте из ленты посты, которые волнуют и расстраивают.

Если вы нервничаете из-за того, что приходится ненадолго отложить смартфон, стоит проконсультироваться со специалистами — например, с психологом. А повышенную тревожность снижают самоанализ и правильные привычки.

Также в условиях последних месяцев, когда интернет может пропадать из-за требований безопасности, чувство стабильности помогают вернуть «белые списки». Например, Минцифры РФ и оператор T2 запустили удобное решение. Теперь в зонах ограничения доступа в сеть, которые вызваны требованиями безопасности, у жителей работают популярные маркетплейсы, сервисы навигации и такси, мессенджеры, онлайн-кинотеатры, цифровые библиотеки и другие сайты и приложения.