Легендарное цирковое шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «5 континентов» покажут в Рязани

25 октября в Рязанском государственном цирке состоится премьера легендарного циркового шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «5 континентов». Стоит отметить, что Рязань не впервые принимает у себя в гостях масштабные цирковые шоу продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» – зрителям рязанского цирка посчастливилось увидеть и оценить все проекты прославленного «Королевского цирка». Приезд артистов неизменно становится одним из главных культурных событий в жизни города. Каждый показ традиционно собирает полный зал зрителей, а представления производят на публику незабываемое впечатление.
В этот раз любителей циркового искусства ждет обновленное шоу Гии Эрадзе «5 континентов» – легендарный 3-х часовой проект, в котором представлены все цирковые жанры в исполнении более 100 титулованных артистов «Росгосцирка», завоевавших свыше 20 международных наград.
21 октября в цирке прошла презентация нового шоу для ведущих СМИ региона, блогеров, фотографов, видеографов, лидеров мнения и медийных лиц города.
На вопросы участников пресс-конференции ответили директор цирка Елена Остроумова; дрессировщик медведей, директор коллектива Алексей Плотников и дрессировщица медведей Екатерина Плотникова; заслуженный артист России, клоуны-коверные, заслуженные артисты РФ Лада и Александр Сарнацкие; художественный руководитель, главный хореограф, балетмейстер шоу Нелли Газзаева и дрессировщик канадских бизонов, руководитель конного аттракциона «Русь» Рустам Газзаев.
Вопросов было много. Но во время ответов спикеры единодушно подчеркивали, что публику ждет феерическое зрелище, сочетающее в себе разнообразие жанров и идей, объединенных общей стилистикой и пробуждающих в зрителе букет невероятных эмоций и чувств!
Да и как могло быть иначе, если по признанию самих артистов, в цирк их привела детская любовь именно к этому виду искусства. Практически все они, по их же словам, попали в цирк совершенно случайно.
Не являются династическими артистами и супруги-дрессировщики Плотниковы.
Екатерина пришла в цирк, имея за плечами спортивное прошлое. Она призналась, что никогда не думала, что будут дрессировать медведей:
Алексей рассказал, что работает с медведями уже 20 лет. А началась эта увлекательная история совершенно случайно.
Помимо медведей, в шоу «5 континентов» задействовано огромное количество других дрессированных животных. Это голуби, питоны, лошади, верблюды и другие.
Отдельного внимания в программе заслуживает уникальный аттракцион с пятью канадскими бизонами, являющийся единственным в России.
Рустам Газзаев рассказал, что весящие около тонны бизоны, на самом деле, неуправляемые животные. И если им что-то не понравится, они ничего не будут делать.
Дополняя коллегу, Алексей подчеркнул, что скромный Рустам умолчал о том, что еще никому не удавалось договориться с пятью бизонами одновременно, выстроить уникальную дрессуру и наладить работу на манеже:
Шоу «5 континентов» – это возможность прочувствовать упоительные мотивы востока, оценить грацию и величие верблюдов, зарядиться мощной взрывной энергетикой канадских равнин, совершить сказочное путешествие в морское царство золотых рыбок и погулять на вольнолюбивой цыганской свадьбе.
Каждый номер проходит в сопровождении артистов балета. Насколько сложно ставить масштабные и абсолютно непохожие друг на друга танцевальные номера рассказала главный хореограф, балетмейстер шоу Нелли Газзаева:
Откроем небольшой секрет – в Рязани зрители одними из первых увидят удивительно масштабный номер «Сказочная Венеция», в котором участвуют 27 артистов.
Объединяет всю 3-х часовую канву в единое динамичное действо искрометный талантливый клоунский дуэт «Долли и Домино». Это творческий альянс Заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких.
Лада – «опилочный» ребенок. Она – представитель цирковой династии, которой уже более 115 лет.
А вот Александр, также как и его коллеги, в цирк попал случайно. Но уже практически полвека живет им и занимается клоунадой.
Репризы супругов затрагивают сердца всех без исключения зрителей, позволяют отвлечься от рутинных будней и посмотреть на мир через призму юмора и добра.
Также своим мастерством воображение зрителей поразят воздушные гимнасты на трапеции и ремнях, кор-де-воланах и сетке, акробаты на дорожке, на батуте и на верблюдах, отважные девушки-джигиты, утонченная эквилибристка на шаре.
Но раскрывать всех тайн не станем! Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приглашаем всех жителей и гостей Рязани и области на громкую долгожданную премьеру, которая состоится 25 октября!
А увидеть на манеже рязанского цирка легендарное шоу Гии Эрадзе «5 континентов» можно в течение 1 месяца. Гастроли продлятся до 30 ноября.
Возрастное ограничение 0+