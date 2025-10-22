Легендарное цирковое шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «5 континентов» покажут в Рязани

25 октября в Рязанском государственном цирке состоится премьера легендарного циркового шоу Гии Эрадзе и компании Росгосцирк «5 континентов». Стоит отметить, что Рязань не впервые принимает у себя в гостях масштабные цирковые шоу продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» – зрителям рязанского цирка посчастливилось увидеть и оценить все проекты прославленного «Королевского цирка». Приезд артистов неизменно становится одним из главных культурных событий в жизни города. Каждый показ традиционно собирает полный зал зрителей, а представления производят на публику незабываемое впечатление.

В этот раз любителей циркового искусства ждет обновленное шоу Гии Эрадзе «5 континентов» – легендарный 3-х часовой проект, в котором представлены все цирковые жанры в исполнении более 100 титулованных артистов «Росгосцирка», завоевавших свыше 20 международных наград.

21 октября в цирке прошла презентация нового шоу для ведущих СМИ региона, блогеров, фотографов, видеографов, лидеров мнения и медийных лиц города.

На вопросы участников пресс-конференции ответили директор цирка Елена Остроумова; дрессировщик медведей, директор коллектива Алексей Плотников и дрессировщица медведей Екатерина Плотникова; заслуженный артист России, клоуны-коверные, заслуженные артисты РФ Лада и Александр Сарнацкие; художественный руководитель, главный хореограф, балетмейстер шоу Нелли Газзаева и дрессировщик канадских бизонов, руководитель конного аттракциона «Русь» Рустам Газзаев.

Вопросов было много. Но во время ответов спикеры единодушно подчеркивали, что публику ждет феерическое зрелище, сочетающее в себе разнообразие жанров и идей, объединенных общей стилистикой и пробуждающих в зрителе букет невероятных эмоций и чувств!

Да и как могло быть иначе, если по признанию самих артистов, в цирк их привела детская любовь именно к этому виду искусства. Практически все они, по их же словам, попали в цирк совершенно случайно.

– Я всегда очень любил ходить в цирк. И когда меня пригласили сюда на работу, я принял предложение, но думал, что это на пару дней. Здесь насколько сплоченная команда, мы всегда друг за друга, всегда плечом к плечу – и в радости, и в беде. Я окончательно влюбился в цирк и вот уже 27 лет катаюсь по всей России и за рубежом, – рассказал Рустам Газзаев.

Не являются династическими артистами и супруги-дрессировщики Плотниковы.

Екатерина пришла в цирк, имея за плечами спортивное прошлое. Она призналась, что никогда не думала, что будут дрессировать медведей:

– Дело в том, что после спортивной деятельности очень хотелось продолжить работать, показать свое искусство, то, чему я, в принципе, в жизни училась. Судьба так распорядилась – я встретила Алексея и стала дрессировщицей. Безумно люблю этих животных. Я счастлива, что работаю в цирке.

Алексей рассказал, что работает с медведями уже 20 лет. А началась эта увлекательная история совершенно случайно.

– Мы были на гастролях во Владивостоке, и случайно по новостям я увидел сюжет, где наши пограничники остановили контрабандную партию – китайцы хотели переправить гималайских медвежат. Наши пограничники эту контрабанду пресекли. Там было порядка 10−12 медвежат. Их дальнейшая судьба была непонятна – вернуть их в природу было бы очень сложно. И тогда я попросил Гию Эрадзе взять одного хотя бы медвежонка на воспитание. Вот с этого все началось. Кто-то любит кошек, кто-то собак. А я полюбил медведей, узнал их повадки, на что они способны, насколько они грациозны и умны. Для нас это не работа, это жизнь, – подчеркнул Алексей.

Помимо медведей, в шоу «5 континентов» задействовано огромное количество других дрессированных животных. Это голуби, питоны, лошади, верблюды и другие.

Отдельного внимания в программе заслуживает уникальный аттракцион с пятью канадскими бизонами, являющийся единственным в России.

Рустам Газзаев рассказал, что весящие около тонны бизоны, на самом деле, неуправляемые животные. И если им что-то не понравится, они ничего не будут делать.

– Они просто уйдут и все. Вся дрессура на игре. Мы видим, что им больше нравится и подстраиваемся под них. Это, на самом деле, уникальный номер. Каждый костюм, каждая декорация – это настоящее произведение искусства.

Дополняя коллегу, Алексей подчеркнул, что скромный Рустам умолчал о том, что еще никому не удавалось договориться с пятью бизонами одновременно, выстроить уникальную дрессуру и наладить работу на манеже:

– Это первый человек у нас в стране, которому это удалось. Зрители приходят в зал и удивляются – насколько грандиозны и умны эти большие животные. Рустам говорит – «пойди налево», и бизон идет налево, такое ощущение, как будто они понимают человеческий язык. Это уникально.

Шоу «5 континентов» – это возможность прочувствовать упоительные мотивы востока, оценить грацию и величие верблюдов, зарядиться мощной взрывной энергетикой канадских равнин, совершить сказочное путешествие в морское царство золотых рыбок и погулять на вольнолюбивой цыганской свадьбе.

Каждый номер проходит в сопровождении артистов балета. Насколько сложно ставить масштабные и абсолютно непохожие друг на друга танцевальные номера рассказала главный хореограф, балетмейстер шоу Нелли Газзаева:

– Артисты любят разные танцевальные направления. Но цирк тем и хорош, что здесь мы танцует все. Настолько разноплановые у нас номера – и всегда разная хореография, стилистика, совершенно уникальные костюмы. Мне не приходится уговаривать артистов работать или учить что-то новое. Наоборот, они хотят учиться, всегда рады, когда приезжает новый постановщик. Цирк никогда не останавливается, и мы все время двигаемся вперед, развиваемся. И нашим артистам это нравится.

Откроем небольшой секрет – в Рязани зрители одними из первых увидят удивительно масштабный номер «Сказочная Венеция», в котором участвуют 27 артистов.

– Мы очень нервничали и волновались, когда делали этот номер. Но у нас все получилось красиво и ярко. И я уверена, рязанский зритель это оценит, – подчеркнула Нелли.

Объединяет всю 3-х часовую канву в единое динамичное действо искрометный талантливый клоунский дуэт «Долли и Домино». Это творческий альянс Заслуженных артистов России Лады и Александра Сарнацких.

Лада – «опилочный» ребенок. Она – представитель цирковой династии, которой уже более 115 лет.

– Бабушки, дедушки, мамы, папы, сёстры, братья, племянники — все работали в цирке в разных жанрах. И только мой дед был белым клоуном, и я продолжила традиции клоунады. Но честно вам скажу – я не хотела работать в цирке, я хотела работать в театре. Чтобы добраться до десятого, в моем случае, класса, я поменяла 64 школы. А работаю в цирке только из-за любви к Александру, который вернул меня обратно, – поделилась своей историей Лада.

А вот Александр, также как и его коллеги, в цирк попал случайно. Но уже практически полвека живет им и занимается клоунадой.

– Мне было 13 лет. Я зашёл в маленький клуб в Одессе, где находилась цирковая самодеятельность. Зашёл и там остался на всю жизнь. И посвятил себе цирку, – признался артист.

Репризы супругов затрагивают сердца всех без исключения зрителей, позволяют отвлечься от рутинных будней и посмотреть на мир через призму юмора и добра.

Также своим мастерством воображение зрителей поразят воздушные гимнасты на трапеции и ремнях, кор-де-воланах и сетке, акробаты на дорожке, на батуте и на верблюдах, отважные девушки-джигиты, утонченная эквилибристка на шаре.

Но раскрывать всех тайн не станем! Ведь, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому приглашаем всех жителей и гостей Рязани и области на громкую долгожданную премьеру, которая состоится 25 октября!

А увидеть на манеже рязанского цирка легендарное шоу Гии Эрадзе «5 континентов» можно в течение 1 месяца. Гастроли продлятся до 30 ноября.

Возрастное ограничение 0+