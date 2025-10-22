Фонд «Защитники Отечества» расширяет поддержку и демонстрирует высокие результаты работы

За двух с половиной летний период деятельности фонд «Защитники Отечества» превратился для ветеранов и членов семей участников СВО в «единое окно», предоставляющее комплексную поддержку.
20 октября прошло очередное заседание Наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ и Председатель Наблюдательного совета фонда, акцентировал внимание на том, что ветераны СВО и их близкие высоко оценивают эффективность работы организации.
Анна Цивилева, Председатель фонда «Защитники Отечества», выступила с инициативой о распространении помощи фонда на ветеранов СВО, которые получили тяжелые ранения, но остались на службе в Министерстве обороны РФ. Планируется, что действующие военнослужащие с инвалидностью получат равный с уволенными ветеранами доступ к государственной поддержке, включая технические средства реабилитации, медицинскую помощь, автомобили с ручным управлением, адаптацию жилья и специальной одежды.
Ольга Маскаева, руководитель рязанского филиала фонда, подчеркнула, что в основе ежедневной работы лежит проактивное персональное сопровождение каждого ветерана и его семьи, с особым вниманием к семьям погибших и пропавших без вести.
С момента начала работы фонд и его региональные отделения приняли более двух миллионов обращений, из которых свыше 96% были удовлетворены. Ключевыми направлениями работы остаются диспансеризация, помощь в оформлении документов, содействие в трудоустройстве и оказание психологической помощи.