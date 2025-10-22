Фонд «Защитники Отечества» расширяет поддержку и демонстрирует высокие результаты работы

За двух с половиной летний период деятельности фонд «Защитники Отечества» превратился для ветеранов и членов семей участников СВО в «единое окно», предоставляющее комплексную поддержку.

20 октября прошло очередное заседание Наблюдательного совета Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Сергей Кириенко, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ и Председатель Наблюдательного совета фонда, акцентировал внимание на том, что ветераны СВО и их близкие высоко оценивают эффективность работы организации.

«Согласно проведенным опросам, улучшилась ситуация с охватом ветеранов СВО социальными координаторами. В 2025 году доля таких ветеранов, которые сообщили, что за ними закреплен социальный координатор, увеличилась на 11 пунктов и достигла 87%. Около 80% опрошенных ветеранов оценивают работу координаторов стабильно высоко», – отметил Сергей Кириенко.

Анна Цивилева, Председатель фонда «Защитники Отечества», выступила с инициативой о распространении помощи фонда на ветеранов СВО, которые получили тяжелые ранения, но остались на службе в Министерстве обороны РФ. Планируется, что действующие военнослужащие с инвалидностью получат равный с уволенными ветеранами доступ к государственной поддержке, включая технические средства реабилитации, медицинскую помощь, автомобили с ручным управлением, адаптацию жилья и специальной одежды.

«Девиз фонда «Защитники Отечества» – забота, уважение, справедливость. Это ключевые ценности, которыми мы руководствуемся в своей деятельности. Фонд помогает всем, кто встал на защиту Родины: добровольцам, контрактникам, сотрудникам ЧВК, участникам народных ополчений ЛНР и ДНР. И эту работу мы обязательно продолжим», – обратилась к членам Наблюдательного совета Анна Цивилева.

Ольга Маскаева, руководитель рязанского филиала фонда, подчеркнула, что в основе ежедневной работы лежит проактивное персональное сопровождение каждого ветерана и его семьи, с особым вниманием к семьям погибших и пропавших без вести.

«Мы выстраиваем персональное сопровождение, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания. Благодаря индивидуальному подходу, слаженной работе с органами власти и партнёрами мы можем организовать по-настоящему эффективную систему помощи защитникам и их семьям», — сказала Ольга Маскаева.

С момента начала работы фонд и его региональные отделения приняли более двух миллионов обращений, из которых свыше 96% были удовлетворены. Ключевыми направлениями работы остаются диспансеризация, помощь в оформлении документов, содействие в трудоустройстве и оказание психологической помощи.