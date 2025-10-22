На улице Карьерной в Рязани отремонтировали дорогу

На улице Карьерной в Рязани завершились работы по укладке асфальтовой дороги. Результат проверили первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, депутаты, активисты ТОС «Улица Карьерная», а также представители администрации города Рязани и подрядчика.

В ходе выполнения работ подрядчик подготовил основание из песка и щебня с использованием геотекстиля, уложил асфальт, укрепил обочины. Гарантия на работы составляет 5 лет.

При въезде на улицу также появилась небольшая площадка на месте оврага. Здесь жители уже высадили 20 саженцев спиреи и установили информационный стенд, где планируют размещать информацию о деятельности ТОС.

Всего в этом году в Дашках Военных появились три новых асфальтовых дороги общей протяженностью около 1750 метров при ширине около 3 метров. Это стало возможным благодаря программе поддержки местных инициатив и городской программе «Окраины», реализуемой по поручению главы администрации города Рязани Виталия Артемова.