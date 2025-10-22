Жители должны получать качественную медпомощь как в городе, так и в селе — Павел Малков

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в с. Троица Кораблинского округа. Он будет обслуживать жителей этого села, а также близлежащих населенных пунктов. Объект оснащен современным оборудованием, предусмотрены помещение для хранения лекарственных средств, кабинеты для процедур и приема пациентов. Это позволит проводить медицинские процедуры, профилактические и диспансерные осмотры, а также вакцинацию.

В ходе церемонии открытия фельдшерско-акушерского пункта глава Кораблинского округа Нина Объедкова отметила, что это уже шестой новый современный ФАП в округе, построенный и оснащенный медицинским оборудованием в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Комментируя развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов в рязанской области, Губернатор Павел Малков отметил: «Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» в целом в этом году откроем 22 ФАПа в 12 муниципалитетах. Жители должны получать качественную медпомощь как в городе, так и в селе».