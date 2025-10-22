В Рязани 130 человек погасили долги на сумму 73,8 млн рублей

22 октября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города.

По данным финансово-казначейского управления, в рамках деятельности комиссии с начала года проведена работа с 278 должниками с общей суммой задолженности 148,9 млн руб. В результате полностью или частично погасили задолженность 130 должников на сумму 73,8 млн руб., из них в бюджет города Рязани – 18,5 млн руб.

Кроме того, комиссией проведена работа с юридическими и физическими лицами, выплачивающими низкую заработную плату своим работникам. На заседание приглашено 176 работодателей, направлено 118 информационных писем с целью побуждения на повышение заработной платы работникам. Из приглашенных явились на МВК и дали пояснения о причинах низкой заработной платы 112 работодателей. Всем рекомендовано повысить заработную плату работникам до уровня ВЭД, исключить применение теневого фонда оплаты труда.

На сегодняшнее заседание приглашено 17 должников с общей задолженностью в бюджет 9 869,9 тыс. руб., из них: по неналоговым платежам (аренда земли) – 3 должника с общей суммой задолженности 1 365,1 тыс. руб.; по налоговым платежам (НДФЛ, земельный налог, налог на имущество физических лиц, УСН) – 14 должников с суммой долга 8 504,8 тыс. руб. Кроме того, приглашены 4 работодателя, выплачивающие заработную плату ниже уровня ВЭД.

Из приглашенных на комиссию в ходе проведения адресной работы полностью или частично погасили задолженность перед бюджетом 10 должников на общую сумму 3 млн 761,3 тыс. руб.

В конце заседания с теми, кто не погасил долги, была проведена индивидуальная беседа о причинах возникновения долга и способах его погашения. С работодателей, выплачивающих низкую заработную плату, взяты объяснения.