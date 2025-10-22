В ЦПКиО появится новое игровое пространство для детей

В Правительстве Рязанской области в присутствии Вице-губернатора Артема Бранова состоялось подписание Соглашения о благоустройстве детского игрового пространства на территории ЦПКиО.

Подписи под документом поставили представители администрации г. Рязани, Благотворительного фонда Сергея Колесникова, подрядной организации. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в работе по созданию детского игрового пространства на территории ЦПКиО.

Подписанный документ является продолжением работы, начавшейся год назад в рамках Протокола о намерениях по благоустройству территории ЦПКиО, который подписали Губернатор Рязанской области Павел Малков, совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ и учредитель Благотворительного фонда Сергей Колесников, а также первый заместитель главы администрации Рязани Дмитрий Лощинин.

Вице-губернатор Артем Бранов отметил: «Это часть большого комплексного проекта по обновлению парка – с подготовительными работами, заменой инженерных коммуникаций и благоустройством территории. В течение нескольких лет парк должен стать современным, удобным и при этом сохранить свой характер и природную атмосферу. Уверен, что после реконструкции Центральный парк станет важной точкой маршрута «Рязань пешеходная» и одним из главных мест притяжения для жителей и гостей города».

Параллельно ведется работа с объектами, прилегающими к парку: бассейном «Буревестник» и стадионом ЦСК. Они также станут частью обновленного общественного пространства.