Среда, 22 октября, 2025
5.5 C
Рязань
Общество

В ЦПКиО появится новое игровое пространство для детей

Анастасия Мериакри

В Правительстве Рязанской области в присутствии Вице-губернатора Артема Бранова состоялось подписание Соглашения о благоустройстве детского игрового пространства на территории ЦПКиО.

Подписи под документом поставили представители администрации г. Рязани, Благотворительного фонда Сергея Колесникова, подрядной организации. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в работе по созданию детского игрового пространства на территории ЦПКиО.

Подписанный документ является продолжением работы, начавшейся год назад в рамках Протокола о намерениях по благоустройству территории ЦПКиО, который подписали Губернатор Рязанской области Павел Малков, совладелец ТЕХНОНИКОЛЬ и учредитель Благотворительного фонда Сергей Колесников, а также первый заместитель главы администрации Рязани Дмитрий Лощинин.

Вице-губернатор Артем Бранов отметил: «Это часть большого комплексного проекта по обновлению парка – с подготовительными работами, заменой инженерных коммуникаций и благоустройством территории. В течение нескольких лет парк должен стать современным, удобным и при этом сохранить свой характер и природную атмосферу. Уверен, что после реконструкции Центральный парк станет важной точкой маршрута «Рязань пешеходная» и одним из главных мест притяжения для жителей и гостей города».

Параллельно ведется работа с объектами, прилегающими к парку: бассейном «Буревестник» и стадионом ЦСК. Они также станут частью обновленного общественного пространства.

Последние новости

Военкор Коц рассказал о провокации с детским садом в Харькове

Украинские власти устроили гнилую провокацию с якобы попаданием дронов...

Более 1550 пожаров сухой травы ликвидировали в пожароопасный сезон 2025 года в Рязанской области

В Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения сотрудников регионального управления МЧС

В Рязани 130 человек погасили долги на сумму 73,8 млн рублей

22 октября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города.

Т2 запускает новый бренд SafeWall — систему киберзащиты абонентов

SafeWall — это платформа кибербезопасности, которая уже интегрирована в цифровые сервисы T2 и помогает защитить абонентов оператора от мошенников, спама, скрытых подписок и других киберугроз.

Безопасное путешествие начинается с туристической страховки

Подробно о том, как выбрать туристическую страховку и зачем она необходима для поездок за границу.

Более 350 вакансий предложили рязанцам на ярмарке вакансий

Заработная плата составляет в среднем 50 000 рублей.

Хвойные растения в Рязани готовят к зиме

В Верхнем парке, Кремлёвском сквере и на площади Ленина проводится осенняя подкормка хвойных деревьев минеральными удобрениями.

Мужчину с мешком марихуаны задержали на улице в Ряжске

Ранее судимый за хранение наркотиков злоумышленник заготовил марихуану и носил её в мешке

Двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП в Рязани

На улице Новоселов 40-летняя женщина, управлявшая автомобилем марки «Джили», столкнулась с мотоциклом

В посёлке Недостоево завершился ремонт дороги

21 октября прошла встреча с жителями и активистами территориального общественного самоуправления (ТОС) поселка Недостоево.

Эффективное управление бизнес-финансами: что нужно знать предпринимателям

Управление финансами — ключевой аспект успешного бизнеса. Рассказываем, почему важно открыть расчетный счет и как правильно выбрать банк для обслуживания бизнеса.

«Клуб любителей резьбы по дереву» может открыться на улице Новослободской

Для осуществления деятельности по возрождению и популяризации рязанской культуры и наследия в сфере декоративно-прикладного искусства.

Жители должны получать качественную медпомощь как в городе, так и в селе — Павел Малков

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работу в с. Троица Кораблинского округа.

На улице Карьерной в Рязани отремонтировали дорогу

За год в Дашках Военных появились три новые асфальтовые дороги.

После 14 попыток ЭКО рязанка смогла родить ребёнка в 45 лет

Женщина пыталась забеременеть пять лет.