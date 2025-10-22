Татьяна Панфилова провела выездное совещание с жителями Рязани

21 октября на заседании Правительства Рязанской области Губернатор Павел Малков отметил большое количество накопившихся в городе Рязани проблем, а также обратил особое внимание на содержание ответов ведомств и администраций муниципалитетов на обращения, которые жители региона направляют через Платформу обратной связи.

Депутаты РГД взяли на личный контроль обращения по городу.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела первое выездное совещание на улице Лермонтова. Жители попросили вывезти с территории сквера напротив Радиозавода упавшую бетонную опору. Сегодня бетонная опора была убрана.

Жители дома №13 по улице Пушкина пожаловались на перекрытый проезд по улице из-за ремонта теплотрассы. Участники совещания осмотрели территорию, о которой шла речь в обращении. В настоящий момент участок уже засыпан щебнем, до 1 ноября подрядчик должен его заасфальтировать. Вопрос остается на контроле.

Остальные обращения будут отработаны в рамках депутатского контроля в ближайшее время.