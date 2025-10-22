Среда, 22 октября, 2025
4.2 C
Рязань
Общество

Татьяна Панфилова провела выездное совещание с жителями Рязани

Анастасия Мериакри

21 октября на заседании Правительства Рязанской области Губернатор Павел Малков отметил большое количество накопившихся в городе Рязани проблем, а также обратил особое внимание на содержание ответов ведомств и администраций муниципалитетов на обращения, которые жители региона направляют через Платформу обратной связи.

Депутаты РГД  взяли на личный контроль обращения по городу.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова провела первое выездное совещание на улице Лермонтова. Жители попросили вывезти с территории сквера напротив Радиозавода упавшую бетонную опору. Сегодня бетонная опора была убрана.

Жители дома №13 по улице Пушкина пожаловались на перекрытый проезд по улице из-за ремонта теплотрассы. Участники совещания осмотрели территорию, о которой шла речь в обращении. В настоящий момент участок уже засыпан щебнем, до 1 ноября подрядчик должен его заасфальтировать. Вопрос остается на контроле.

Остальные обращения будут отработаны в рамках депутатского контроля в ближайшее время.

Татьяна Панфилова провела выездное совещание с жителями Рязани Жители дома №13 по улице Пушкина пожаловались на перекрытый проезд по улице из-за ремонта теплотрассы.
Татьяна Панфилова провела выездное совещание с жителями Рязани Жители дома №13 по улице Пушкина пожаловались на перекрытый проезд по улице из-за ремонта теплотрассы.
Татьяна Панфилова провела выездное совещание с жителями Рязани Жители дома №13 по улице Пушкина пожаловались на перекрытый проезд по улице из-за ремонта теплотрассы.

Самые читаемые материалы

Общество

Эксперт рассказал, какие шины ни в коем случае нельзя использовать

Автовладельцам стоит внимательно присмотреться к этому признаку.
Общество

В Рязани «Лента Эконом» откроется на месте гипермаркета «Маяк»

В Борках «Лента» до конца месяца распродаёт товары и закрывается.
Общество

Повар-кондитер из Рязанской области удивила Ивлева и Агзамова в шоу «Битва шефов»

Алёна Михайлова 32 лет представила на суд Рената Агзамова и Константина Ивлева курник с тремя видами начинок.
Интересное

Вольф Мессинг предсказывал СВО и её финал — всё драматичное завершится скоро

В своих пророчествах медиум много говорил про 2025 год как про отправную точку.
Новости России

Тело российской туристки найдено на полу номера в отеле Аланьи

Местная полиция проводит проверку и пытается установить причины и обстоятельства смерти российской гражданки.

Последние новости

Москвич угрожал убить соседей лопатой в селе в Рязанской области

Участковые уполномоченные полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что нарушителем спокойствия оказался 50-летний москвич.

Учёный из Рязани дал прогноз погоды до конца октября

В целом температурный фон будет на 2-4 градуса выше климатической нормы для конца октября

Жители семи улиц Рязани останутся без воды 23 октября

В связи с ремонтными работами на водопроводе c 09:30 до 17:00 будет прекращена подача холодной воды

В Кемерово голый мужчина укусил сотрудника ДПС на трассе

Обнаженный мужчина напал на сотрудника ДПС и укусил его...

Спасатели освободили семилетнего мальчика, запертого в квартире в Рязани

20 октября поступило обращение от волонтеров с просьбой вскрыть дверь в одной из квартир города.

Рязанцев приглашают на концерт в Храм Покрова Пресвятой Богородицы

В программе – классические, народные и авторские музыкальные произведения, песни на стихи Сергея Есенина.

Риелторы предупредили об опасности «пенсионерской схемы» покупки жилья

Желающих приобрести жилплощадь у пенсионеров предупредили о возможных негативных...

Военкор Коц рассказал о провокации с детским садом в Харькове

Украинские власти устроили гнилую провокацию с якобы попаданием дронов...

Более 1550 пожаров сухой травы ликвидировали в пожароопасный сезон 2025 года в Рязанской области

В Рязанской области состоялась торжественная церемония награждения сотрудников регионального управления МЧС

В ЦПКиО появится новое игровое пространство для детей

Подписи под документом поставили представители администрации г. Рязани, Благотворительного фонда Сергея Колесникова, подрядной организации.

В Рязани 130 человек погасили долги на сумму 73,8 млн рублей

22 октября прошло очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины юридических и физических лиц по платежам, поступающим в доход бюджета города.

Т2 запускает новый бренд SafeWall — систему киберзащиты абонентов

SafeWall — это платформа кибербезопасности, которая уже интегрирована в цифровые сервисы T2 и помогает защитить абонентов оператора от мошенников, спама, скрытых подписок и других киберугроз.

Безопасное путешествие начинается с туристической страховки

Подробно о том, как выбрать туристическую страховку и зачем она необходима для поездок за границу.

Более 350 вакансий предложили рязанцам на ярмарке вакансий

Заработная плата составляет в среднем 50 000 рублей.

Хвойные растения в Рязани готовят к зиме

В Верхнем парке, Кремлёвском сквере и на площади Ленина проводится осенняя подкормка хвойных деревьев минеральными удобрениями.