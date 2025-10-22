Среда, 22 октября, 2025
В поселке Лесном в Шиловском районе открыли памятник погибшим при ЧС на пороховом заводе

Анастасия Мериакри

22 октября в селе Новая Пустынь Шиловского района открыли памятник, посвящённый погибшим при чрезвычайной ситуации на оборонном предприятии. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Трагедия, унёсшая жизни семнадцати человек, произошла именно 22 октября 2021 года. Родственники погибших обратились в местную администрацию с просьбой установить мемориал, и проект был реализован в рамках программы поддержки местных инициатив. В течение недели на памятнике также планируют установить колокол.

В этот день на церемонию пришли родственники, друзья, коллеги и знакомые погибших. Люди собрались, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни, выполняя не только рабочие обязанности, но и гражданский долг перед страной.

Священник местного храма провёл панихиду по усопшим и освятил новый мемориал.

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов.

Напомним, во время взрыва на предприятии «Разряд» 22 октября 2021 года погибли 17 человек. По данным прокуратуры Рязанской области, работы велись со значительной перегрузкой оборудования. Материальный ущерб от взрыва составил 3,5 млн рублей.

